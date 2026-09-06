A simple vista, encontrar una botella de plástico atravesando el techo de una vivienda puede parecer una reparación improvisada o una solución temporal.

Sin embargo, detrás de esta particular instalación existe un sistema que permite aprovechar la luz del sol para iluminar espacios interiores.

Se trata de la denominada lámpara de Moser, una técnica que utiliza una botella PET transparente llena de agua para distribuir la luz solar dentro de habitaciones oscuras durante el día.

¿Para qué sirve poner una botella con agua en el techo?

La función principal de la botella es actuar como una fuente de iluminación natural durante las horas de sol.

Para conseguirlo, se utiliza una botella PET transparente llena de agua que atraviesa parcialmente el techo. Una parte del recipiente queda expuesta al exterior, mientras que la otra permanece dentro de la habitación.

Cuando los rayos solares atraviesan la botella, la luz ingresa al agua y cambia de dirección. Este fenómeno permite que se refracte y se disperse hacia diferentes sectores del ambiente.

De esta manera, una habitación que permanece oscura durante el día puede recibir una cantidad considerable de luz natural sin necesidad de encender una lámpara eléctrica.

Durante sus primeros 20 meses, el proyecto llegó a más de 150.000 hogares en Filipinas y a unas 350.000 viviendas repartidas en 15 países. Posteriormente, referencias de UNESCO registraron la expansión de la iniciativa a más de 30 países. Chat GPT / El cronista usa

Cómo funciona la llamada lámpara de Moser

El funcionamiento del sistema se basa en la refracción y dispersión de la luz.

El agua que se encuentra dentro de la botella modifica la trayectoria de los rayos solares y ayuda a distribuir la claridad dentro del espacio.

Por eso, la iluminación no queda concentrada únicamente debajo de la botella, sino que puede extenderse por buena parte de la habitación.

La técnica resulta útil en viviendas con techos opacos, pocas ventanas o ambientes internos con poca entrada de luz.

Un punto importante es que el sistema no produce electricidad ni almacena energía: simplemente aprovecha la luz solar disponible durante el día.

Cómo se instala una botella de agua en el techo

La instalación requiere ciertas precauciones para evitar filtraciones y daños en la vivienda.

El procedimiento básico consiste en colocar una botella PET transparente llena de agua atravesando una abertura del techo, de manera que una parte quede expuesta al exterior y otra hacia el interior.

Para que el sistema funcione correctamente, es necesario sellar e impermeabilizar el contorno de la abertura. De lo contrario, el agua de lluvia podría ingresar a la vivienda.

También es importante evaluar previamente el tipo de techo y su estructura. Por eso, no se recomienda simplemente perforar una cubierta y colocar una botella sin realizar una instalación adecuada.