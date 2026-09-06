El bicarbonato de sodio es, dentro de las rutinas de limpieza, uno de los elementos más utilizados, dado que se presenta como un sólido cristalino que se destaca por su capacidad para neutralizar olores desagradables y desodorizar espacios.

Por su parte, el agua oxigenada proporciona ventajas tanto en desinfección como en blanqueo, por lo que, al combinarla con bicarbonato, puede constituir una alternativa doméstica para facilitar la limpieza; además, hay quienes la emplean para erradicar manchas de tejidos.

Bicarbonato de sodio y agua oxigenada: razones para su combinación y aplicaciones efectivas

Para la elaboración de esta mezcla, resulta indispensable el uso de guantes y verificar siempre que el tipo de agua oxigenada utilizada sea al 3%. La proporción adecuada para la preparación de la pasta blanqueadora consiste en dos cucharadas de agua oxigenada por cada dos cucharadas de bicarbonato.

Con la ayuda de un cepillo de cerdas firmes, esta pasta puede aplicarse en áreas difíciles de limpiar, como las juntas de los azulejos de paredes o pisos.

Asimismo, se utiliza para limpiar cubiertos o utensilios de cocina. La pasta debe ser aplicada, dejada reposar por algunos minutos y luego enjuagada de manera convencional.

Si se emplea para blanquear prendas amarillentas, la recomendación es disolver una o dos cucharadas en un balde con agua tibia y posteriormente sumergir las prendas en remojo.

Para la elaboración de esta mezcla, resulta indispensable el uso de guantes y verificar siempre que el tipo de agua oxigenada utilizada sea al 3%. Fuente: Shutterstock

Otra combinación de bicarbonato de sodio aplicable en las prácticas de limpieza.

El café usado, un ingrediente que comúnmente se considera desechable, posee en realidad notables propiedades desodorizantes y exfoliantes, especialmente cuando se amalgama con el bicarbonato de sodio.

Debido a su textura y versatilidad, constituye una excelente alternativa para quienes deseen realizar una limpieza profunda de sus utensilios de cocina, ya que facilita la eliminación de la suciedad de superficies complicadas, como cacerolas, ollas o cubiertos.