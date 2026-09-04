Poner un recipiente con bicarbonato en el dormitorio: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

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Los malos olores en el dormitorio pueden aparecer por diferentes motivos, desde humedad y poca ventilación hasta textiles, calzado o ambientes que permanecen cerrados durante varias horas. Frente a este problema, existe un sencillo truco casero que consiste en dejar un recipiente abierto con bicarbonato de sodio dentro de la habitación.

El bicarbonato puede ayudar a neutralizar determinados compuestos responsables de los olores, en lugar de simplemente cubrirlos con una fragancia. Sin embargo, su efecto es limitado y no reemplaza la ventilación ni soluciona la causa que genera el mal olor.

Para qué sirve poner bicarbonato en el dormitorio

Una de las características del bicarbonato de sodio es su capacidad para interactuar con ciertas sustancias ácidas y básicas relacionadas con algunos olores. Por este motivo, suele utilizarse como desodorizante doméstico.

Colocar una pequeña cantidad en un recipiente abierto puede ayudar especialmente en espacios cerrados o zonas donde se concentran olores. Para utilizarlo, se puede:

Colocar bicarbonato de sodio en un recipiente limpio y seco. Dejarlo abierto en un lugar estable del dormitorio. Mantenerlo fuera del alcance de niños y mascotas. Reemplazarlo periódicamente cuando pierda efectividad o se humedezca.

Conviene elegir una ubicación donde el recipiente no pueda volcarse fácilmente y evitar colocarlo directamente sobre textiles o superficies delicadas.

¿El bicarbonato elimina la humedad del dormitorio?

Aunque el bicarbonato puede captar pequeñas cantidades de humedad, no funciona como un deshumidificador ni es una solución para una habitación con problemas importantes de condensación.

Si aparecen manchas de humedad, moho, paredes mojadas o un olor persistente, es importante identificar y solucionar el origen. En estos casos, dejar bicarbonato únicamente podría reducir temporalmente algunos olores sin resolver el verdadero problema.

Por qué la ventilación sigue siendo fundamental

Este truco debe utilizarse únicamente como un complemento de la limpieza y ventilación. Abrir puertas y ventanas cuando las condiciones lo permitan favorece la renovación del aire y ayuda a evitar la concentración de olores.

También conviene lavar periódicamente la ropa de cama, evitar acumular prendas húmedas y revisar alfombras, colchones, cortinas o calzado si el olor persiste.

De esta manera, el bicarbonato puede convertirse en una alternativa sencilla para ayudar a mantener un ambiente más neutro, pero no debe utilizarse para ocultar señales de humedad, moho u otros problemas que necesiten una solución específica.