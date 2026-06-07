Ni correr ni gimnasio ni bici: el ejercicio que se reinventó y que quema hasta 75.000 calorías al año, según los expertos.

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Caminar volvió a ponerse en el centro de la escena fitness. Sin zapatillas técnicas, sin cuotas mensuales y sin rutinas imposibles, este ejercicio simple y accesible se reinventó como una de las mejores formas de cuidar la salud.

Según distintos expertos, caminar todos los días durante un año puede llegar a quemar hasta 75.000 calorías, una cifra nada despreciable para una actividad que muchos subestiman .

En tiempos donde el sedentarismo avanza y el estrés gana terreno, caminar aparece como una solución realista. No exige experiencia previa ni grandes cambios de hábitos: alcanza con sumar minutos diarios y sostener la constancia.

Además, es una práctica adaptable a cualquier edad y condición física, algo clave para quienes buscan bienestar sin riesgos.

Caminar todos los días: por qué es tan efectivo

A diferencia de otros entrenamientos de alta intensidad, caminar a buen ritmo trabaja el cuerpo de manera sostenida. Mejora la circulación, fortalece el sistema cardiovascular y ayuda a controlar el peso . Si se realiza entre 30 y 60 minutos diarios, el gasto calórico acumulado a lo largo del año puede ser sorprendente.

Ni correr ni gimnasio ni bici: el ejercicio que se reinventó y que quema hasta 75.000 calorías al año, según los expertos. Shutterstock

Los especialistas explican que el secreto está en la regularidad . Caminar no solo quema calorías, también activa el metabolismo y contribuye a reducir la grasa corporal. Además, tiene un impacto positivo en la salud mental: baja el estrés, mejora el ánimo y ayuda a despejar la cabeza, algo muy valorado en la rutina diaria.

Otro punto a favor es que no genera el desgaste físico que suelen provocar el running o el gimnasio cuando no se hacen de forma adecuada.

Por eso, muchas personas que abandonaron otros deportes encuentran en la caminata una forma sostenible de mantenerse activas.

Un ejercicio simple que se adapta a la vida diaria

Una de las grandes ventajas de caminar es que se integra fácilmente al día a día. Se puede caminar para ir al trabajo, bajar una parada antes del colectivo o aprovechar un rato libre en una plaza. No hace falta un entorno especial: la ciudad también puede ser un gimnasio a cielo abierto.

Además, caminar permite sumar intensidad de forma progresiva. Subir cuestas, aumentar el ritmo o extender el tiempo son variantes simples que potencian el gasto calórico. Así, caminar todos los días durante un año se transforma en un hábito saludable con resultados concretos.

Lejos de ser una actividad menor, caminar demuestra que el ejercicio no siempre tiene que ser extremo para ser efectivo. A veces, la clave está en lo más simple: moverse un poco más cada día y sostenerlo en el tiempo.