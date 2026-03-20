La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar ejercicio regularmente para una buena conservación del cuerpo, el corazón y la mente. Además, han demostrado que ayuda a prevenir enfermedades no trasmisibles y a reducir la depresión y la ansiedad. Por ello, es indispensable incluir actividades físicas que mantengan al organismo y a la mente activa. Una de las alternativas puede ser practicar Fase concéntrica o explosiva, ya que la fase concéntrica es clave para el desarrollo de fuerza y masa muscular. La fase concéntrica, también conocida como fase explosiva, es un componente fundamental en el mundo del fitness que a menudo se pasa por alto. Durante esta etapa, los músculos se contraen y se acortan para superar la resistencia, como al levantar un peso en una flexión de bíceps. Comprender esta fase es esencial para optimizar el rendimiento y obtener los máximos beneficios de cada ejercicio. Se trata de una fase es crucial para el desarrollo de fuerza y masa muscular. Al aplicar fuerza de manera explosiva, se activan más fibras musculares, lo que estimula un crecimiento más efectivo. La explosividad en la fase concéntrica no solo mejora la fuerza, sino que también es vital para actividades que requieren ráfagas cortas de potencia, como en el levantamiento de pesas o en deportes que demandan explosividad. La correcta ejecución de la fase concéntrica requiere un control y técnica precisos. La velocidad y la forma son elementos clave para prevenir lesiones y maximizar el rendimiento. Al enfocarse en la conexión mente-músculo, se asegura que los músculos adecuados estén trabajando, lo que no solo mejora la efectividad del ejercicio, sino que también reduce el riesgo de lesiones. La fase concéntrica se aplica en una amplia variedad de ejercicios, desde levantamiento de pesas hasta calistenia. Cada tipo de actividad requiere una adaptación específica para aprovechar al máximo esta fase. Al integrar la explosividad con control y técnica, los entusiastas del fitness pueden avanzar hacia sus objetivos de manera más efectiva y segura, maximizando los beneficios de sus entrenamientos. Al realizar la fase concéntrica, es crucial mantener una técnica adecuada y controlar la velocidad para maximizar el rendimiento y prevenir lesiones. Para finalizar, se recomienda a las personas que deseen comenzar a practicar esta actividad física que acudan a un profesional para que les determine una rutina adecuada a sus necesidades y capacidades.