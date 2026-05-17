La plancha abdominal —conocida internacionalmente como plank— lleva años ocupando un lugar central en las rutinas de entrenamiento funcional de todo el mundo. Es fácil de hacer en casa, no requiere equipamiento y sus beneficios están ampliamente documentados. Pero también es uno de los ejercicios más mal ejecutados, sobre todo cuando la gente se obsesiona con el cronómetro. La plancha es un ejercicio isométrico, lo que significa que los músculos se contraen sin que haya movimiento articular. Eso la diferencia radicalmente de los abdominales clásicos o de las sentadillas. Al mantenerse en posición, se activan de forma simultánea el recto abdominal, el transverso del abdomen (el músculo más profundo del core), la zona lumbar, los glúteos y la musculatura de los hombros. El objetivo central es fortalecer el core, ese conjunto de músculos que estabiliza toda la columna vertebral. Una investigación publicada en el Journal of Strength and Conditioning Research señala que el trabajo de core tiene impacto directo en la corrección postural y en la reducción de dolores lumbares crónicos, uno de los problemas de salud más frecuentes en la población adulta argentina según datos del Ministerio de Salud de la Nación. En los gimnasios y en las redes sociales circula la idea de que sostenerse en plancha durante varios minutos es una señal de condición física superior. Esa idea tiene más de ego que de evidencia. Stuart McGill, investigador canadiense especializado en biomecánica de columna y una referencia ineludible en el mundo del entrenamiento, sostiene que la plancha pierde eficacia —y puede volverse contraproducente— en el momento en que la técnica se deteriora por fatiga. Según su trabajo, la activación muscular correcta durante períodos cortos supera en beneficios a mantener la posición con la cadera caída o la espalda arqueada. Dicho de otro modo: no importa cuántos segundos marca el reloj, sino cuántos de esos segundos el cuerpo está realmente bien posicionado. Los rangos de referencia que manejan los profesionales del fitness varían según el nivel de cada persona: Superar holgadamente el minuto no necesariamente implica un beneficio adicional. En ese caso, la recomendación es sumar dificultad mediante variantes: plancha lateral, plancha con movimiento de pies o la plancha invertida (mirando hacia el techo), que involucran planos musculares distintos y representan un desafío real sin resignar calidad de ejecución. Más allá del tiempo, hay fallas de técnica que convierten a la plancha en un ejercicio ineficiente o incluso lesivo: Cuando alguno de estos errores aparece, la señal es clara: es momento de bajar, descansar y retomar. La plancha no es una moda pasajera del fitness. Su efectividad tiene sustento en la fisiología muscular y en décadas de investigación sobre entrenamiento funcional. Lo que sí es una moda —y no siempre una buena— es el afán por los récords personales de duración.