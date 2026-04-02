Cuando se trata de cuidar las rodillas en la adultez, existe un ejercicio que supera a las tradicionales caminatas y el ciclismo, ya sea al aire libre o puertas adentro: las sentadillas. Este movimiento, que simula el acto cotidiano de sentarse y levantarse, se ha transformado en la recomendación número uno de fisioterapeutas y especialistas en medicina deportiva para preservar la salud articular después de los 50 años. Los problemas de rodilla, especialmente la artrosis, suelen manifestarse alrededor de los 50 años, aunque el inicio del desgaste puede comenzar incluso desde (o antes de) los 40. En Argentina y el mundo, más del 85% de las personas mayores de 70 años sufren de artrosis en alguna articulación, siendo la rodilla una de las más afectadas. La Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente el 70% de quienes padecen artrosis son mayores de 55 años, y se prevé que la prevalencia mundial aumente con el envejecimiento de la población. Esta realidad hace urgente adoptar estrategias preventivas desde edades tempranas. “Las sentadillas son uno de los mejores ejercicios en general”, afirma Denise Austin, experta en acondicionamiento físico con 40 años de experiencia. “Fortalecen los músculos principales de la parte inferior del cuerpo que necesitamos para mantenernos fuertes y también protegen las dos articulaciones con las que necesitamos ayuda regularmente: las rodillas y las caderas”. Eric Daw, entrenador personal especializado en adultos mayores, es más directo: “La sentadilla es el ejercicio más importante para los adultos mayores. Cuando tenés que ir al baño, eso es una sentadilla. Cuando te subís al auto, eso es una sentadilla. Si no las hacés bien, eso afecta la forma en que vivís”. Las sentadillas trabajan simultáneamente cuádriceps, glúteos, isquiotibiales y el core, músculos fundamentales que estabilizan y soportan las rodillas. Investigaciones muestran que hacer sentadillas puede mejorar la densidad ósea y reducir el riesgo de caídas en la edad adulta. Si bien se desconoce si previenen activamente la aparición de artritis, se ha demostrado que ayudan a estabilizar la rodilla, reducen el dolor y mejoran la calidad de vida de los pacientes con artritis. Un estudio publicado en Journal of Strength and Conditioning Research evaluó a 120 adultos durante 12 semanas, comparando un grupo que incorporó sentadillas regularmente y otro que siguió una rutina sin este ejercicio. El grupo que realizó sentadillas evidenció mejoras significativas en fuerza muscular, equilibrio y movilidad funcional, además de una reducción en la incidencia de lesiones articulares. Otra investigación reciente publicada en Frontiers in Sports and Active Living confirma que las sentadillas tienen un impacto directo sobre la fuerza muscular, la salud metabólica y la longevidad funcional. El ejercicio estimula la producción del “fluido sinovial”, que actúa como el “aceite del motor” para nuestras rodillas, ayudando a reducir la rigidez y la inflamación, según explican especialistas de la Escuela de Medicina Icahn del centro Monte Sinaí en Nueva York. La técnica es fundamental para aprovechar los beneficios y evitar lesiones. Seguí estos pasos: Las sentadillas pueden modificarse para adaptarse a la mayoría de los niveles de forma física. Podés agacharte apoyándote en una silla, usar una pared como soporte, ensanchar la postura de los pies o utilizar bandas de resistencia alrededor de las piernas para mantener la alineación adecuada. Si te resulta difícil mantener el equilibrio o temés caerte, podés ayudarte con elementos de apoyo. Una pared puede ser tu mejor aliada: colocándote de espaldas a ella y deslizándote hacia abajo, simularás el movimiento de la sentadilla con mayor seguridad. Los expertos recomiendan empezar con 2-3 series de 10 a 15 repeticiones diarias, e ir aumentando progresivamente según tu nivel físico y la respuesta de tu cuerpo. Lo importante es la constancia y mantener una técnica correcta en cada repetición. Una rutina de ejercicio sencilla que incluya caminar y hacer sentadillas durante 20 minutos diarios puede ayudar a reducir hasta el 70% la pérdida de capacidades funcionales en personas mayores. Más allá de la protección de las rodillas, las sentadillas ofrecen ventajas que impactan en toda tu calidad de vida: Es recomendable consultar con un médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicios, especialmente si tenés condiciones de salud preexistentes o hace tiempo que no realizás actividad física intensa, particularmente si has tenido problemas musculoesqueléticos en rodillas, caderas o tobillos. Si realizar una sentadilla es doloroso, contar con un profesional que analice tus movimientos y realice los ajustes necesarios puede ayudarte a progresar hacia un movimiento sin dolor. Algunas investigaciones demuestran un vínculo entre los músculos fuertes de las piernas y la longevidad. En un estudio, las personas de entre 70 y 79 años con cuádriceps más fuertes tuvieron mejor expectativa de vida en comparación con quienes presentaban debilidad muscular.