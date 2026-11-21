El pilates se convirtió en una de las actividades físicas elegidas por quienes buscan fortalecer el cuerpo y mejorar su movilidad sin recurrir a entrenamientos de alto impacto.

A través de movimientos controlados, ejercicios de estiramiento y técnicas de respiración, este método permite trabajar distintos grupos musculares y desarrollar la conciencia corporal, con efectos que pueden beneficiar tanto la postura como el equilibrio.

Según un artículo publicado por el portal de salud Tua Saúde, su práctica regular ofrece múltiples ventajas para el bienestar físico y mental.

Además, existen distintas modalidades que permiten adaptar los ejercicios a las necesidades y posibilidades de cada persona, ya sea en el suelo, con aparatos o mediante propuestas como el pilates en pared.

Cuáles son los principales beneficios del pilates para la salud

Uno de los principales aportes de esta disciplina es el fortalecimiento del core, una zona que comprende los músculos del abdomen, la región lumbar, los laterales del tronco, los glúteos y las caderas. Al trabajar esta musculatura, mejora la resistencia del tronco y se favorece la tonificación muscular .

Un grupo de mujeres y hombres realizan ejercicios de plates. Fuente: Shutterstock

También contribuye a mejorar la postura, ya que desarrolla la conciencia corporal y ayuda a alinear correctamente la columna. Este trabajo puede reducir los desequilibrios musculares relacionados con los movimientos repetitivos y las posiciones incorrectas que se mantienen durante las actividades cotidianas.

Otro de sus beneficios es el alivio de las molestias físicas. El fortalecimiento del centro del cuerpo, los estiramientos y la corrección de los patrones de movimiento ayudan a prevenir y aliviar el dolor de espalda, las tensiones musculares y las molestias en el cuello.

Flexibilidad, equilibrio y movilidad: qué otras ventajas tiene

Los ejercicios de pilates aumentan la amplitud de movimiento de las articulaciones y favorecen el estiramiento muscular. Con una práctica sostenida, esto permite mejorar la flexibilidad, relajar la musculatura y reducir el riesgo de lesiones.

Además, al fortalecer las extremidades inferiores y trabajar la coordinación, ayuda a desarrollar el equilibrio y mejorar la marcha. Este aspecto resulta especialmente beneficioso para los adultos mayores, ya que puede contribuir a disminuir el riesgo de caídas y favorecer su independencia.

Por qué el pilates también ayuda a reducir el estrés

El método combina movimientos corporales con respiraciones profundas y concentración en el momento presente. Según explica Tua Saúde, esta combinación puede ayudar a disminuir los niveles de cortisol, una hormona vinculada con la respuesta del organismo al estrés, y mejorar la percepción general de bienestar y la calidad de vida.

Por otra parte, el pilates puede acompañar la recuperación de lesiones y funcionar como apoyo en el tratamiento de enfermedades crónicas como la escoliosis, el Parkinson y la artritis, debido a que es una actividad de bajo impacto y suave para las articulaciones.

Para obtener sus beneficios de manera segura, se recomienda practicarlo con regularidad y contar con la orientación de un fisioterapeuta o un profesional de educación física, que pueda adaptar los ejercicios y supervisar su correcta ejecución.