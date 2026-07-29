El horno de microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina y, debido a su uso frecuente, es común que acumule restos de comida, salpicaduras de grasa y malos olores en su interior. Frente a ello, hay un truco casero con limón y vinagre que los deja como nuevo.

Aunque existen numerosos productos de limpieza diseñados para este tipo de aparatos, muchos contienen sustancias químicas que pueden dejar residuos en las superficies internas o afectar el recubrimiento del electrodoméstico si no se utilizan correctamente. Por ese motivo, hay métodos de limpieza caseros que permiten mantenerlos en buen estado sin poner en riesgo la higiene de los alimentos.

Mezclar limón y vinagre: para qué sirve y por qué podría eliminar para siempre al jabón tradicional del mercado

Según las recomendaciones del Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Michigan (MSU Extension), una de las formas más eficaces de limpiar el microondas no requiere detergentes ni esponjas abrasivas. La clave está en aprovechar el vapor generado por el propio aparato para aflojar la suciedad adherida y facilitar su eliminación.

Este procedimiento, además de ayudar a remover la grasa acumulada, también contribuye a reducir la presencia de bacterias y eliminar los olores desagradables utilizando ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier hogar.

Cómo limpiar el microondas con vapor de forma sencilla

Especialistas en mantenimiento de electrodomésticos recomiendan seguir estos pasos para conseguir una limpieza profunda:

Colocar en el centro del microondas un recipiente apto con una taza de agua y dos cucharadas de vinagre blanco. Como alternativa, también se pueden utilizar varias rodajas de limón.

Encender el aparato a máxima potencia durante tres a cinco minutos, hasta que el líquido hierva y el interior se llene de vapor.

Una vez finalizado el ciclo, dejar la puerta cerrada durante unos diez minutos para que el vapor actúe sobre la grasa y los restos de comida.

Abrir el microondas con cuidado, retirar el plato giratorio y limpiar las paredes internas con un paño de microfibra o una esponja suave. La suciedad debería desprenderse fácilmente, sin necesidad de frotar con fuerza.

Para finalizar, secar todas las superficies con papel absorbente o un paño limpio y dejar la puerta entreabierta durante unos minutos para favorecer la ventilación.

Por qué el vinagre y el limón son efectivos

La eficacia de este método casero se debe a las propiedades naturales del vinagre y el limón. Ambos contienen ácidos que ayudan a:

Descomponer la grasa Eliminar los compuestos responsables de los malos olores

De acuerdo con investigaciones del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) de México, el ácido acético presente en el vinagre blanco posee propiedades desengrasantes y antimicrobianas, lo que favorece una limpieza profunda sin dañar las superficies internas del microondas. Además, permite prolongar su vida útil mediante un mantenimiento simple y periódico.