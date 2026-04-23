La lluvia de meteoros más antigua registrada por la humanidad es visible nuevamente en estos días. Si te perdiste su pico máximo la madrugada de este 23 de abril, todavía tenés la oportunidad de disfrutar de estas bolas de fuego que atraviesan el cielo. De acuerdo a información de la NASA, el último registro de la lluvia de estrellas Líridas data de hace 2700 años. De hecho, fueron los chinos quienes registraron este acontecimiento en el año 687 a.C. Esta lluvia de estrellas es impredecible, ya que se puede llegar a ver entre 5 y 20 estrellas fugaces por hora, alcanzando estallidos de hasta 100 meteoros. Aunque no es la lluvia más numerosa (como las Perseidas), las Líridas son famosas por sus bólidos (bolas de fuego). Son meteoros más grandes que un grano de arena que explotan en un flash brillante capaz de proyectar sombras por un segundo. Para disfrutar del espectáculo astronómico del año no necesitas tecnología costosa, pero sí una estrategia clara. Seguí estos pasos para maximizar tus chances: Aunque la lluvia está activa, el “prime time” en Argentina para esta madrugada será entre las 02:00 AM y las 05:00 AM. Estarán visibles hasta el 30 de abril. No necesitás conocer todas las constelaciones. Solo tenés que orientarte hacia el noreste. Si estás en CABA o alrededores, apuntá tu vista hacia la dirección en la que suele estar Uruguay o el Río de la Plata. Los meteoros parecerán nacer desde esa zona del cielo. Olvidate del telescopio o los binoculares; estos aparatos limitan tu campo de visión y te perderás los destellos fugaces. Tus ojos necesitan tiempo para adaptarse a la oscuridad. Una vez que estés en tu balcón, terraza o jardín, no mires el celular. La luz de la pantalla anulará tu visión nocturna y tardarás otros 20 minutos en recuperarla. Si vivís en un departamento y tenés edificios cerca: No esperes ver “estrellas” cayendo constantemente. Lo que buscás son trazos de luz rápidos y brillantes. Las Líridas son famosas por dejar estelas de gas ionizado que brillan durante varios segundos después de que el meteoro ha pasado.