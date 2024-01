¿Nervios antes de un examen? Las mejores técnicas para recordar todo lo que estudiaste y aprobar

Para muchas personas, sobre todo estudiantes jóvenes, rendir un examen puede ser un momento de mucha tensión y nervios. La época de pruebas puede resultar muy agobiante y algunos se olvidan de los conceptos aprendidos.

Si bien en muchos más casos esto se debe a que las personas aprenden de una mala manera, porque no están interesados en el tema, la mayoría de los casos de falta de memoria al momento del examen se debe a que se sienten abrumados por la instancia de evaluación.

Es por eso que existen diferentes técnicas y métodos para evitar que esto suceda y que el momento de rendir un examen no sea una fea situación. ¡Conocé qué recomiendan los expertos!

¿Cuáles son las mejores técnicas para recordar todo lo que estudiaste al momento de rendir un examen?

Según el libro Make It Stick: The Science of Successful Learning, publicado por un grupo de psicólogos de la Universidad Washington de San Louis, Estados Unidos, existen una serie de técnicas o consejos para poder recordar lo estudiado.

Estas están respaldadas por la ciencia y se basan en diferentes conocimientos de la psicología cognitiva. Su objetivo es ayudar a jóvenes de todo el mundo, desafiando las teorías clásicas de enseñanza y conocimiento.

Existen nuevas técnicas para estudiar y rendir mejor. (Foto: archivo)

Dentro de las técnicas para memorizar y poder rendir bien un examen se encuentran:

Autoevaluación: según los expertos, los jóvenes que se hacen una autoevaluación pueden saber en qué momento del proceso de aprendizaje se encuentran. Esta técnica les permite saber en qué áreas mejoraron sus conocimientos y en cuáles les falta seguir aprendiendo.

Además, el proceso de autoevaluación puede mejorar la autonomía al momento de estudiar y fomentan la responsabilidad.



Además, el proceso de autoevaluación puede mejorar la autonomía al momento de estudiar y fomentan la responsabilidad.





Introducción progresiva de dificultades: según el libro publicado por los psicólogos, ir introduciendo de forma progresiva los conocimientos puede ayudar a la memoria, mejora la retención de los contenidos y el aprendizaje.

Es un proceso que fortalece la conexión entre las neuronas. Además, promueve el pensamiento crítico y establece una idea sólida de los conocimientos que se adquieren.



Es un proceso que fortalece la conexión entre las neuronas. Además, promueve el pensamiento crítico y establece una idea sólida de los conocimientos que se adquieren.





Esperar antes de volver a estudiar nuevo material: es una técnica muy utilizada, y se conoce como "efecto de espaciado". Está respaldada por la psicología cognitiva y neurociencia.

Los expertos sostienen que esta técnica es realmente efectiva, ya que sirve para consolidar la memoria a largo plazo, además de mejorar la atención y fomentar el recuerdo activo.



Los expertos sostienen que esta técnica es realmente efectiva, ya que sirve para consolidar la memoria a largo plazo , además de mejorar la atención y fomentar el recuerdo activo.





Intercalar la práctica de un tema con otro: como lo dice su nombre, es una técnica de estudio que implica alternar entre diferentes temas en lugar de enfocarse en uno solo durante un período.

Según la ciencia, esta técnica mejora la retención de los contenidos a largo plazo y sirve para prevenir que las personas se sientan saturadas con un tema en específico, sobre todo si este es complejo o no lo entienden.



Según la ciencia, esta técnica mejora la retención de los contenidos a largo plazo y sirve para prevenir que las personas se sientan saturadas con un tema en específico, sobre todo si este es complejo o no lo entienden.

Si bien existen técnicas de estudio, cada persona puede encontrar sus diferentes métodos. (Foto: archivo)

¿Cuáles son las técnicas de estudio que hay que dejar atrás?

Además de plantear nuevas técnicas para conseguir una mejor concentración y así poder rendir mejor los exámenes, en el libro Make It Stick: The Science of Successful Learning se plantea que algunos de los métodos más utilizados no sirven para un verdadero aprendizaje ni son buenos para la memoria.

La ciencia avanza y muestra nuevas técnicas para rendir exámenes. (Foto: archivo)