La NASA confirmó a través de su sitio web oficial la fecha de un evento astronómico único: un eclipse solar donde el día se convertirá en noche por varios minutos y no se repetirá en los próximos 157 años.

Con una duración única, los expertos aseguran que un fenómeno como este no volverá a repetirse hasta el año 2184

El eclipse solar más largo del siglo: cuánto durará y quiénes podrán verlo

De acuerdo con lo indicado por la NASA, este eclipse solar tendrá una duración total de 6 minutos y 23 segundos, aunque la visibilidad sólo será privilegiada para ciertas zonas en específico.

Algunos de los mejores candidatos para disfrutar del evento son Álava y Euskadi de España, así como el valle del Nilo en Egipto.

Además, la península ibérica y las zonas aledañas tendrán la franja más amplia para disfrutar el evento, mientras que África, el resto de Europa y Medio Oriente tienen vista parcial .

Por la trayectoria del eclipse, no será visible en América Latina.

El eclipse no se repetirá en los próximos 157 años.

Cuándo llegará este evento astronómico

Este evento ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y se posicionará como el más largo que alguna vez tuvo lugar durante el siglo XXI.

Uno de los efectos más destacados será la aparición de las “Perlas de Baily”, destellos consecuencia de la luz solar filtrándose por los valles de la Luna. También podrá verse el “Anillo de diamante”, efecto donde por unos segundos sólo puede verse un destello de luz en lugar de toda la periferia.