El reconocido director y guionista argentino Luis Puenzo, quien fue reconocido por ganar el primer Oscar para la Argentina con La Historia Oficial, falleció este martes a los 80 años. Puenzo dirigió el citado film que se adjudicó el Oscar a la mejor película extranjera en 1986. Director, guionista y productor, dejó una huella imborrable en la cultura nacional. La noticia del fallecimiento fue confirmada por Argentores en su sitio web. “Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, detalló el sitio de la Sociedad General de Autores de la Argentina. El 24 de marzo de 1986, el realizador vivió un momento histórico al recibir el primer premio Oscar para un film argentino en la categoría que en ese momento se llamaba “mejor película extranjera”. La Historia Oficial, de 1985, se convirtió en un antes y un después para el cine argentino a nivel internacional. El film, protagonizado por Norma Aleandro y Héctor Alterio, abordó uno de los capítulos más oscuros de la historia del país: los desaparecidos durante la última dictadura militar, la apropiación de niños nacidos en cautiverio y la incansable lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperarlos. “Al mismo tiempo que estoy aquí, sobre este escenario, aceptando este honor no puedo dejar de recordar que otro 24 de marzo, hace hoy diez años, sufrimos el último golpe militar en nuestro país. Nunca olvidaremos esa pesadilla, pero ahora estamos empezando a tener nuevos sueños. Gracias”, dijo el cineasta aquella noche. Con guion escrito también por Aída Bortnik, el film se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos: ganó en Cannes, se llevó un Globo de Oro y coronó su recorrido internacional con el Oscar. Además de su labor artística, tuvo un rol institucional: presidió el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) entre 2019 y abril de 2022.