El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) divulgó el dato de inflación correspondiente al mes de febrero. Este porcentaje resulta esencial para establecer la próxima suba que los propietarios implementarán en los contratos de alquiler. Con la derogación de la Ley de Alquileres, todos los inquilinos deberán abonar un monto adicional en los contratos en abril de 2026 conforme a la nueva actualización. ¿Cómo se determina el aumento del alquiler y en qué situaciones es aplicable? El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero 2026, el cual se mantuvo en 2,9% de variación mensual; mientras que anualmente ascendió a 33,1%. Estos porcentajes son determinantes para definir el aumento de los alquileres que basen su actualización en el IPC nacional y que hayan cumplido el tiempo establecido para una nueva suba. Los inquilinos tendrán que sumar los índices de acuerdo al plazo pactado en su contrato: es decir, la inflación acumulada de los últimos tres, cuatro o seis meses. Los nuevos contratos anclados a la inflación suelen tener una actualización trimestral o cuatrimestral. En estos casos, los propietarios que deban actualizar sus contratos deberán sumar los porcentajes de IPC del período acordado y ese acumulado les proporcionará el total de incremento que deberán abonar. Por ejemplo, un contrato que se inició en noviembre de 2025 a un costo de $ 300.000, con una actualización trimestral basada en el IPC, pasó a pagar en febrero de 2026 un total de $ 325.276. En este caso, el porcentaje de IPC acumulado en el trimestre fue de 8,43%. Los inquilinos deben estar atentos a las cláusulas de sus contratos. Es fundamental que propietarios e inquilinos revisen sus acuerdos para evitar sorpresas en los próximos meses y asegurar un trato justo.