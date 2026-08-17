Oficial y confirmado | Argentina y Brasil prohíben el ingreso al país y cerrarán las fronteras para todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte

Argentina, Chile y Brasil mantienen requisitos migratorios que obligan a determinados viajeros a presentar un documento de viaje vigente para ingresar a sus territorios. En el caso de las personas que no son nacionales de países del Mercosur y necesitan utilizar pasaporte para viajar, un documento vencido puede impedir el ingreso porque ya no cumple con las condiciones exigidas por las autoridades migratorias.

La situación es diferente para los ciudadanos del Mercosur y de países asociados, que pueden utilizar determinados documentos de identidad para viajar dentro de la región. Por eso, la situación depende de la nacionalidad del viajero, el país de destino y el documento con el que tenga permitido ingresar.

Atención: quiénes pueden viajar sin pasaporte

Los ciudadanos de los Estados Parte y asociados del Mercosur pueden utilizar determinados documentos de identidad como documentos de viaje, de acuerdo con los convenios vigentes y con las reglas aplicables a cada nacionalidad y destino. El Mercosur establece que sus ciudadanos pueden circular dentro de la región presentando los documentos reconocidos para ese fin.

Argentina, por ejemplo, informa que sus ciudadanos pueden viajar a Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y otros países del Mercosur y Estados Asociados con DNI o pasaporte, siempre que el documento se encuentre vigente y en buenas condiciones.

Por eso, una persona argentina que viaje a Brasil o Chile no necesita necesariamente renovar el pasaporte si cumple con las condiciones para ingresar utilizando su DNI.

Qué pasa con las personas que no son del Mercosur

Para quienes no son ciudadanos de países del Mercosur, los requisitos pueden ser diferentes. La documentación necesaria depende de la nacionalidad, el destino, el tipo de viaje y, cuando corresponda, la necesidad de una visa.

En Argentina, los extranjeros deben cumplir con los requisitos migratorios correspondientes a su nacionalidad y categoría de ingreso. Cuando el pasaporte es el documento exigido para el viaje, debe encontrarse vigente.

Pasaporte denegado. ChatGPT.

Chile también establece requisitos específicos para el ingreso de extranjeros y exige la presentación de la documentación de viaje correspondiente. El Servicio Nacional de Migraciones contempla excepciones y reglas especiales para determinadas nacionalidades de la región que pueden utilizar documentos de identidad.

Brasil, por su parte, también contempla el uso de documentos de identidad en el marco de los acuerdos regionales y exige un pasaporte válido cuando ese sea el documento correspondiente para el viajero.

¿Pueden impedir el ingreso por tener el pasaporte vencido?

Sí, cuando el pasaporte es el documento que el viajero necesita presentar para ingresar al país. Un pasaporte vencido no acredita que la persona cuenta con un documento de viaje vigente y puede provocar que las autoridades migratorias no autoricen la entrada.

La consecuencia deriva de los requisitos migratorios que ya existen y de la obligación de contar con la documentación correspondiente para cruzar una frontera.

En cambio, si una persona tiene derecho a ingresar con otro documento habilitado, como ocurre con determinados ciudadanos del Mercosur que pueden viajar con DNI, el vencimiento de un pasaporte no implica por sí solo que se le vaya a impedir el ingreso.

Qué deben revisar los viajeros antes de salir

Antes de viajar, es importante:

Verificar qué documento acepta el país de destino según la nacionalidad del viajero.

Comprobar que el pasaporte o DNI esté vigente y en buen estado.

Revisar si existe un requisito de vigencia mínima del pasaporte para el destino y el tipo de viaje.

Confirmar si se necesita visa u otra autorización de ingreso.

Consultar la información oficial de Migraciones, Cancillería o del consulado correspondiente antes de iniciar el viaje.

Qué pasa si el pasaporte vence antes del viaje

Si una persona necesita utilizar pasaporte para ingresar a su destino y el documento está vencido, debe renovarlo antes de viajar. También es recomendable verificar con anticipación si el país exige que el pasaporte tenga varios meses de vigencia restante, porque algunos destinos establecen requisitos adicionales.

Para quienes viajan dentro del Mercosur, la situación puede ser diferente porque determinados ciudadanos pueden utilizar DNI u otros documentos de identidad reconocidos como documentos de viaje. En esos casos, el viajero debe comprobar que el documento alternativo sea aceptado para su nacionalidad y destino.