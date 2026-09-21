César Hernando Fuentes Domínguez, presidente municipal de Tonatico, Estado de México, falleció la noche del domingo 20 de septiembre de 2026 luego de sufrir un accidente mientras circulaba en motocicleta.

El deceso fue confirmado por la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, partido que llevó al político a la presidencia municipal en las elecciones de 2024. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, también expresó sus condolencias por la muerte del alcalde.

De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, el accidente ocurrió durante la noche y Fuentes Domínguez fue trasladado para recibir atención médica. Las circunstancias exactas del choque todavía deben ser establecidas oficialmente.

Qué se sabe del accidente de César Fuentes Domínguez

Los primeros reportes señalan que César Fuentes Domínguez viajaba en una motocicleta cuando sufrió un accidente de tránsito. Algunas versiones periodísticas ubican el percance en Ixtapan de la Sal, aunque las circunstancias y el punto exacto donde ocurrió todavía no habían sido detallados oficialmente por las autoridades.

Tras el percance, paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al presidente municipal a un hospital de Ixtapan de la Sal, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Los primeros reportes difundidos tras el accidente dieron cuenta de las lesiones sufridas, aunque las circunstancias médicas exactas de su muerte no habían sido informadas oficialmente en ese momento.

De acuerdo con los primeros reportes periodísticos, el accidente ocurrió durante la noche y Fuentes Domínguez fue trasladado para recibir atención médica. Facebook

Por el momento, no corresponde afirmar como definitivos el punto exacto del impacto, la mecánica completa del accidente ni las circunstancias de la otra persona o vehículo involucrado, ya que esos aspectos no fueron esclarecidos oficialmente en los primeros reportes.

Movimiento Ciudadano confirmó la muerte del alcalde de Tonatico

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano confirmó el fallecimiento de Fuentes Domínguez mediante un mensaje de condolencias. El partido señaló que se trataba de su presidente municipal de Tonatico y expresó solidaridad con sus familiares y personas cercanas.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez también publicó un mensaje tras conocerse la noticia. La mandataria expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del alcalde y extendió el mensaje al personal del Ayuntamiento de Tonatico.

Otros funcionarios y autoridades municipales de la región también difundieron mensajes de duelo por la muerte del presidente municipal.

Quién era César Fuentes Domínguez

César Hernando Fuentes Domínguez tenía 39 años y encabezaba el Ayuntamiento de Tonatico para el periodo constitucional 2025-2027. Su candidatura a la presidencia municipal fue registrada por Movimiento Ciudadano durante el proceso electoral de 2024.

La documentación oficial del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) registra a Fuentes Domínguez como candidato propietario a la presidencia municipal de Tonatico por Movimiento Ciudadano, mientras que Jorge Hernández Uribe figuró como su suplente.

El IEEM también documentó posteriormente la integración del Ayuntamiento de Tonatico y registró a Jorge Hernández Uribe como suplente de la presidencia municipal dentro de la planilla de Movimiento Ciudadano que obtuvo el triunfo electoral.

Qué pasará con la presidencia municipal de Tonatico

La muerte de Fuentes Domínguez genera una ausencia definitiva en la presidencia municipal. La legislación del Estado de México contempla la participación del suplente correspondiente ante una ausencia definitiva de un integrante del Ayuntamiento.

En el caso de Tonatico, Jorge Hernández Uribe figura como suplente de César Hernando Fuentes Domínguez en la planilla de Movimiento Ciudadano que ganó las elecciones de 2024. Ante la ausencia definitiva del presidente municipal, el relevo deberá concretarse conforme al procedimiento establecido por la legislación del Estado de México y las autoridades correspondientes.