Los astrólogos recomiendan usar un objeto dorado durante la semifinal del Mundial 2026. (Imagen ilustrativa)

La selección argentina de fútbol se enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos-Canadá-México y muchos argentinos comenzaron a compartir sus conocimientos en cuanto a las clásicas cábalas, sobre todo, los astrólogos, que son especialistas en esoterismo para atraer energías positivas.

Una de las recomendaciones que más se repite es una en particular: usar un elemento dorado durante el partido como símbolo de fortaleza, confianza y éxito.

Por qué los astrólogos recomiendan usar un objeto dorado

Según los astrólogos, el color dorado está asociado al Sol y representa vitalidad, liderazgo, confianza y capacidad de sobresalir en los momentos más importantes.

Asimismo, este color simboliza: éxito, reconocimiento y la victoria. Además, está vinculado con otros aspectos positivos como abundancia, fortaleza y energía necesaria para afrontar grandes desafíos .

La Selección Argentina jugará ante Inglaterra por las semifinales de la Copa del Mundo. @afaseleccion / Instagram

Qué objetos se pueden utilizar durante el partido

En este contexto, los astrólogos recomiendan utilizar:

Cadena .

Anillo .

Pulsera .

Llavero.

Una cinta o un pequeño accesorio dorado junto a la camiseta argentina.

Accesorios dorados.

La idea es que el objeto funcione como un símbolo de apoyo, confianza y energía positiva durante el partido.

Cabe destacar las siguientes cuestiones

No es necesario utilizar una prenda llamativa. Solo alcanza con llevar puesto un pequeño objeto dorado.

El objetivo no es modificar el resultado del partido, sino utilizar un elemento que represente optimismo, seguridad y buenas intenciones.

En conclusión, los hinchas que alienten por la selección argentina este miércoles en la Copa del Mundo pueden llevar uno de estos accesorios y enviar sus buenas energías al equipo liderado por Lionel Scaloni.