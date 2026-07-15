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La selección argentina de fútbol se enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos-Canadá-México y muchos argentinos comenzaron a compartir sus conocimientos en cuanto a las clásicas cábalas, sobre todo, los astrólogos, que son especialistas en esoterismo para atraer energías positivas.
Una de las recomendaciones que más se repite es una en particular: usar un elemento dorado durante el partido como símbolo de fortaleza, confianza y éxito.
Por qué los astrólogos recomiendan usar un objeto dorado
Según los astrólogos, el color dorado está asociado al Sol y representa vitalidad, liderazgo, confianza y capacidad de sobresalir en los momentos más importantes.
Asimismo, este color simboliza: éxito, reconocimiento y la victoria. Además, está vinculado con otros aspectos positivos como abundancia, fortaleza y energía necesaria para afrontar grandes desafíos.
Qué objetos se pueden utilizar durante el partido
En este contexto, los astrólogos recomiendan utilizar:
- Cadena.
- Anillo.
- Pulsera.
- Llavero.
- Una cinta o un pequeño accesorio dorado junto a la camiseta argentina.
- Accesorios dorados.
La idea es que el objeto funcione como un símbolo de apoyo, confianza y energía positiva durante el partido.
Cabe destacar las siguientes cuestiones
- No es necesario utilizar una prenda llamativa. Solo alcanza con llevar puesto un pequeño objeto dorado.
- El objetivo no es modificar el resultado del partido, sino utilizar un elemento que represente optimismo, seguridad y buenas intenciones.
En conclusión, los hinchas que alienten por la selección argentina este miércoles en la Copa del Mundo pueden llevar uno de estos accesorios y enviar sus buenas energías al equipo liderado por Lionel Scaloni.