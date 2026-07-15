Palpitaciones, presión alta y ansiedad durante el partido de la Selección argentina: cuándo preocuparse y cómo prevenir riesgos.

Los partidos de la Selección Argentina no solo generan pasión, también producen respuestas físicas reales. La emoción intensa dispara adrenalina y otras hormonas que aceleran el corazón y elevan la presión arterial.

Especialistas de la División de Cardiología del Hospital de Clínicas de la UBA advierten sobre este fenómeno durante los partidos más definitorios del Mundial 2026.

En la mayoría de las personas, las palpitaciones y los nervios son pasajeros y no representan un riesgo.

Quiénes deben tener más cuidado

El problema aparece en personas con antecedentes previos . Los especialistas identifican a los siguientes grupos como los que deben reforzar los cuidados:

Personas con hipertensión arterial.

Quienes tienen enfermedad coronaria o antecedentes de arritmias .

Pacientes con insuficiencia cardíaca

Personas con múltiples factores de riesgo: diabetes, tabaquismo, colesterol elevado, obesidad o sedentarismo

En estos casos, la descarga de adrenalina asociada a la emoción intensa puede favorecer la aparición de dolor de pecho, arritmias o crisis hipertensivas.

Palpitaciones, presión alta y ansiedad durante el partido de la Selección argentina: cuándo preocuparse y cómo prevenir riesgos. Generado con IA.

Señales de alarma que requieren consulta inmediata

No toda palpitación es motivo de preocupación. Sin embargo, hay síntomas que sí ameritan ir a la guardia sin esperar a que termine el partido:

Falta de aire marcada o desmedida

Dolor o presión en el pecho

Palpitaciones que se acompañan de mareos, náuseas o vómitos

Dolor que se irradia hacia el brazo, la espalda o la mandíbula

Dificultad para hablar o asimetría en la cara (señal de posible ACV)

Ante cualquiera de estos cuadros, la recomendación de los cardiólogos es clara: retirar a la persona de la situación de estrés emocional y buscar asistencia médica de inmediato, sin automedicarse.

Cómo prevenir un episodio antes del partido

Para reducir el riesgo, los especialistas aconsejan una serie de medidas simples:

Mantener la medicación habitual en el horario indicado.

Evitar el consumo excesivo de alcohol y no fumar durante el encuentro.

No tomar bebidas energizante s ni exceder el café o el mate.

Evitar comidas abundantes antes o durante el partido.

Llegar descansado y reducir el estrés acumulado los días previos.

Mantenerse hidratado y evitar pasar dos horas sentado sin moverse.

Para quienes sienten una ansiedad más marcada, una alternativa es reducir el impacto emocional escuchando el partido por radio en lugar de verlo.

Adoptar estos hábitos, reconocer las señales de alarma y actuar rápido son las claves para disfrutar el Mundial sin poner en riesgo la salud.