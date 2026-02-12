El lavado de pies con vinagre y manzanilla es uno de los trucos caseros más utilizados alrededor del mundo. Cada vez más personas lo aplican varias veces por semana como remedio por sus propiedades antisépticas, antiinflamatorias y calmantes. Al aplicar bien el paso a paso, se consigue una mezcla fácil, económica y con resultados garantizados. Este lavado es un remedio casero popular porque el vinagre contiene ácido acético. Esto significa que cuenta con propiedades antibacterianas que eliminan las bacterias causantes del mal olor en los pies. A su vez, ayuda a frenar el crecimiento de algunos hongos. Pese a que no es tan potente como un medicamento, puede ayudar en casos leves. La manzanilla por su parte contiene bisabolol, camazuleno y flavonoides que actúan como antiinflamatorios, reducen el enrojecimiento, disminuyen la hinchazón y mantienen la piel limpia. La frecuencia del lavado dependerá del objetivo: Para hacer bien la limpieza con vinagre y manzanilla se deberán seguir los siguientes pasos: