Mito derribado: un estudio científico reveló cuál es el hábito que muchos médicos recomiendan y que en realidad te saca años de vida

Un nuevo estudio científico ha cuestionado un hábito que durante años fue aconsejado por médicos a nivel mundial. Este mito, que se creía saludable, ha sido refutado por la investigación, que ahora asegura que saca años de vida.

Durante muchos años, la ciencia sostuvo que la longevidad dependía tanto de la genética como de seguir hábitos saludables. Sin embargo, uno de los hábitos más recomendados por los médicos podría resultar perjudicial para la salud.

¿Cuál es el hábito que muchos médicos recomiendan y que en realidad te saca años de vida?

Durante años, el mito de que una copa de vino diaria es beneficiosa para la salud, especialmente para el sistema cardiovascular, ha sido ampliamente aceptado. Sin embargo, estudios recientes desafían esta creencia. Una investigación publicada en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs revela que esta práctica, lejos de ser beneficiosa, puede acortar la vida.

El doctor Tim Stockwell del Instituto para la Salud y el Deporte de la Universidad de Victoria (Canadá) lideró el estudio y señala que muchos de las investigaciones previas sobre los beneficios del alcohol tienen fallas metodológicas significativas.

El consumo moderado de alcohol no garantiza una vida más larga y puede acortar la vida. (Foto: Freepik)

Estos estudios a menudo comparan a los bebedores moderados con grupos que incluyen personas que dejaron de beber debido a problemas de salud, lo que sesga los resultados.

Al analizar 107 estudios que evaluaron el impacto del consumo de alcohol a lo largo del tiempo, Stockwell y su equipo encontraron que, aunque algunos estudios iniciales mostraban una reducción del riesgo de mortalidad entre los bebedores moderados, otros de mayor calidad no confirmaron estos resultados.

Además, el consumo de alcohol se ha asociado con un aumento en el riesgo de ciertos tipos de cáncer y otros problemas de salud. Así que, a pesar de la creencia popular, la realidad es que el consumo moderado de alcohol no alarga la vida y puede tener efectos adversos para la salud.

Tomar una copa de vino diaria no reduce el riesgo de enfermedades cardíacas como se pensaba anteriormente. (Foto: Shutterstock)

Alternativas saludables para la longevidad

Dado que el consumo moderado de alcohol no ofrece los beneficios esperados y puede conllevar riesgos significativos para la salud, es importante considerar alternativas saludables que contribuyan a una vida larga y plena: