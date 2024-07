Especialistas de Harvard derribaron mitos sobre cómo afecta el consumo de vino y cerveza

Un equipo de especialistas de Harvard desafió las creencias establecidas sobre cómo afecta el consumo de vino y cerveza. Su investigación descubrió la verdad detrás de muchos mitos que circularon durante muchos años.

Esta investigación de Harvard proporciona una perspectiva más clara sobre cómo el consumo de estas bebidas alcohólicas realmente influyen en nuestro organismo.

Mitos sobre el consumo de vino y cerveza

Expertos suelen decir que el consumo moderado de vino y cerveza podría ser beneficioso para la salud cardiovascular, pero esto ¿es realmente así o es un mito?

Según la Universidad de Harvard, no existe evidencia sólida que demuestre que el consumo de vino, cerveza o cualquier otra bebida alcohólica reduzca efectivamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. A pesar de algunas sugerencias de que un consumo muy moderado podría tener ciertos beneficios, Harvard aclara que estos efectos no están respaldados por pruebas concluyentes.

Además, las recomendaciones de The Dietary Guidelines for Americans enfatizan que no se debe iniciar el consumo de alcohol si no se hace ya habitualmente; lo ideal es optar por una dieta equilibrada. También es importante recordar que el consumo de alcohol, incluso en pequeñas cantidades, se asocia con riesgos significativos para la salud, como una mayor probabilidad de desarrollar cánceres diversos.

Investigaciones recientes publicadas en el sitio web 20minutos.es, incluyendo estudios avanzados como la aleatorización mendeliana, refuerzan la conclusión de que la cantidad de alcohol que minimiza los daños a la salud es, en realidad, cero.

Beneficios del consumo de vino y cerveza

A pesar de que este mito es falso, el vino y la cerveza contienen compuestos beneficiosos, como los polifenoles, que pueden ofrecer ciertos efectos positivos para la salud: