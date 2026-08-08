Muchas personas deciden emigrar para buscar una nueva vida fuera del país y Ámsterdam es una ciudad que muchos eligen para vivir y trabajar.

Tal es el caso de Mirko, un joven argentino que se desempeña en uno de los supermercados más populares de dicha ciudad de Países Bajos y que reveló cómo es un día de trabajo y cuánto dinero recibe.

Un argentino reveló cuánto gana en Ámsterdam

La influencer “Argentina y Holanda” publicó un video en su perfil de TikTok en el que entrevistó a Mirko, un chico de nacionalidad argentina, oriundo de Córdoba, que trabaja en Albert Heijn, la cadena de supermercados más grande de Países Bajos.

Video de TikTok. Captura TikTok

En la publicación, Mirko contó cómo es su rutina diaria y cuánto dinero percibe en su salario: “Tengo 26 años y trabajó acá hace 4 meses. Quería buscar algo en lo que me dieran un contrato fácil y me contrataron de un día para el otro”, inició al detallar su experiencia.

“Aquí son súper bien. Las mánager son muy buena onda, flexibles y súper buena gente”, enfatizó. Respecto de su salario, reveló: “Aproximadamente gano por mes unos 2.700, 2.800 euros”, comentó.

Al respecto de la dinámica laboral, señaló: “Se trabaja según la hora y pagan más los domingos, días festivos o si haces horas extra”, concluyó el joven que reside en la popular ciudad europea.

Albert Heijn es la cadena más importante del país. Shutterstock

Qué se necesita para trabajar en Ámsterdam siendo argentino

Los argentinos que quieran vivir y trabajar en Ámsterdam pueden acceder a la Visa Working Holiday Holanda, que permite permanecer en los Países Bajos durante un máximo de 12 meses y trabajar durante la estadía.

El programa está pensado principalmente como una experiencia de intercambio cultural y permite, además, estudiar como actividad secundaria.

Requisitos para argentinos

Tener entre 18 y 30 años inclusive .

Ser argentino y residir habitualmente en Argentina .

ordinario válido . Contar con un pasaporte

Tener un pasaje de regreso o demostrar fondos suficientes para adquirirlo.

Contar con dinero suficiente para mantenerse durante el período inicial de la estadía.

No haber participado anteriormente en el programa Working Holiday Holanda.

No tener antecedentes penales .

Abonar los aranceles y tasas correspondientes.

No viajar acompañado por familiares a cargo, como hijos. La pareja o hermanos pueden viajar, pero deben solicitar su propia visa de manera individual.

Cómo funciona la visa Working Holiday Holanda

La visa permite permanecer en los Países Bajos durante 12 meses, entrar y salir del país durante su vigencia y trabajar durante la estadía. Sin embargo, no se puede trabajar los 12 meses para un mismo empleador: deben existir al menos dos empleadores distintos.

La solicitud debe realizarse en la Embajada de los Países Bajos en Argentina. La intención principal debe ser residir en el país con fines vacacionales y de intercambio cultural, mientras que el trabajo y los estudios funcionan como actividades complementarias.