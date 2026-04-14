El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, aplicó una serie de nuevas reglamentaciones para las personas que viajen al exterior y se necesitará presentar un documento adicional al pasaporte y la VISA. Se trata de la autorización obligatoria para menores de edad, un documento exigido por la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Seguridad de la Nación. El requisito central es la autorización de viaje para menores de edad ya que este permiso certifica que el niño, niña o adolescente cuenta con el consentimiento legal necesario para salir del país. De tal modo, no alcanza con tener pasaporte o VISA, debido a que Migraciones exige, además, la documentación que acredite el vínculo familiar o legal con el menor. Entre los papeles obligatorios figuran la partida de nacimiento, libreta de familia y DNI donde constan los datos filiatorios. También se aceptan testimonios judiciales en casos de adopción, tutela o curatela. Por su parte, la documentación que se debe presentar en Migraciones cambia en caso que el menor viaje con ambos padres, con uno, con un tutor o si sus progenitores son adolescentes. Cuando el menor sale del país acompañado por ambos progenitores, deberá presentarse la documentación que acredite el vínculo familiar. Los requisitos obligatorios son: Sin estos documentos, las autoridades migratorias pueden impedir la salida, incluso si el viaje ya está programado. Si el menor viaja con solo uno de sus padres o tutores, el control es más estricto. En estos casos, se requiere una autorización expresa del progenitor que no viaja. La documentación necesaria incluye: En caso de fallecimiento de uno de los padres, deberá presentarse el certificado de defunción correspondiente. En tanto, si no se cuenta con este permiso, el menor no podrá salir del país bajo ninguna circunstancia. La normativa de Migraciones también contempla situaciones especiales que requieren requisitos adicionales antes de salir del país. En el caso de hijos de padres adolescentes, se necesita una doble autorización obligatoria: Por otro lado, si el menor viaja acompañado por un tutor o curador, será obligatorio acreditar la representación legal correspondiente. En estos casos, se debe presentar: