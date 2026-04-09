A partir del 10 de abril de 2026, los ciudadanos colombianos que viajen a Europa deberán cumplir con un nuevo requisito migratorio obligatorio. Se trata del registro en el Sistema de Entradas y Salidas (SES/EES), un mecanismo automatizado que reemplazará el tradicional sello en el pasaporte. La medida, impulsada por la Unión Europea, busca modernizar los controles fronterizos mediante la digitalización de los ingresos y salidas de viajeros. Según informó la Cancillería de Colombia, este sistema comenzó a implementarse de manera gradual desde octubre de 2025 y será obligatorio en todos los puntos de control a partir de la fecha establecida. Este cambio aplicará tanto para viajeros que requieren visa como para aquellos exentos, siempre que se trate de estancias cortas de hasta 90 días dentro de un período de 180 días. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos informarse con anticipación para evitar inconvenientes durante su ingreso al continente. El Sistema de Entradas y Salidas (SES/EES) es una herramienta tecnológica que permitirá registrar de manera electrónica cada ingreso y salida de ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea. Este sistema sustituye el sello físico en el pasaporte por un registro digital centralizado. Su implementación tiene como objetivo mejorar la seguridad y el control migratorio, permitiendo a las autoridades europeas verificar con mayor precisión si los viajeros cumplen con el tiempo de permanencia autorizado dentro del espacio Schengen. Durante el proceso de ingreso a Europa, los ciudadanos colombianos deberán proporcionar información personal básica, como nombre completo, nacionalidad y número de pasaporte. Además, el sistema requerirá la captura de datos biométricos. Entre los datos solicitados se incluyen: Estos datos serán almacenados en una base digital que permitirá futuras verificaciones en nuevos ingresos al territorio europeo, agilizando el proceso en viajes posteriores. La Cancillería colombiana aclaró que el registro no se realiza antes del viaje, sino directamente en los puntos de control migratorio al llegar a Europa. Esto incluye aeropuertos, puertos marítimos y pasos fronterizos terrestres. En algunos casos, los viajeros podrán utilizar sistemas de autoservicio o herramientas digitales para completar el proceso de forma más rápida. Quienes ya hayan sido registrados anteriormente solo deberán validar su información, salvo en situaciones excepcionales donde se requiera repetir la toma de datos. El nuevo sistema migratorio será obligatorio en un total de 29 países europeos que forman parte del espacio Schengen o están asociados a este sistema de control fronterizo. Entre los principales países donde aplicará la medida se encuentran: La lista también incluye otros destinos como Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Noruega y Polonia, entre otros, ampliando el alcance del sistema en toda la región. Según la información oficial de la Unión Europea, los datos recopilados en el sistema SES/EES serán almacenados durante un período determinado para fines de control migratorio y seguridad. Los registros de entradas y salidas se conservarán durante tres años. Sin embargo, en casos donde no se registre la salida del viajero, la información podrá mantenerse hasta cinco años. Una vez cumplidos estos plazos, los datos serán eliminados automáticamente.