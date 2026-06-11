Durante décadas, la idea de vivir permanentemente en el océano pareció reservada a las películas de ciencia ficción. Sin embargo, un ambicioso proyecto que lleva más de 30 años en desarrollo busca convertir esa visión en realidad mediante una estructura flotante de dimensiones nunca antes vistas.

Se trata del Freedom Ship, una propuesta que combina vivienda, comercios, entretenimiento y servicios esenciales en una enorme plataforma capaz de navegar alrededor del planeta sin depender de los puertos tradicionales.

La ciudad flotante que supera a la mayoría de los cruceros del mundo

Con una longitud cercana a los 1.600 metros y unos 240 metros de ancho, el Freedom Ship fue concebido para convertirse en una de las mayores estructuras móviles jamás proyectadas.

La iniciativa contempla espacio para unas 80.000 personas entre residentes, trabajadores y visitantes, una cifra comparable a la población de muchas ciudades medianas.

Además de sus enormes dimensiones, el proyecto se diferencia de los cruceros convencionales por una característica clave, no está pensado para realizar viajes turísticos temporales , sino para funcionar como una comunidad permanente sobre el agua.

Cómo sería vivir en una ciudad que nunca se detiene

Los impulsores del proyecto imaginan una vida cotidiana completamente desarrollada en alta mar.

La estructura incluiría viviendas, centros educativos, instalaciones médicas, oficinas, comercios y espacios públicos distribuidos a lo largo de sus 30 cubiertas.

Zarpa el crucero más imponente del mundo y es la primera ciudad flotante: tiene hoteles, escuelas, capacidad para 80.000 pasajeros y mide 1.6 kilómetros de largo Fuente: Freedom Ship

También contaría con sistemas internos de transporte, amplias zonas verdes, paseos peatonales y sectores especialmente diseñados para la recreación de sus habitantes.

Según el concepto original, la ciudad navegaría lentamente por distintos puntos del planeta y completaría una vuelta al mundo aproximadamente cada dos años y medio.

Estadios, parques acuáticos y barrios completos sobre el océano

El Freedom Ship no solo busca ofrecer viviendas. Sus planes incluyen una amplia infraestructura destinada al entretenimiento y la actividad comercial.

Entre las instalaciones previstas aparecen:

Un estadio con capacidad para 15.000 espectadores.

Un parque acuático de gran escala.

Centros gastronómicos y comerciales.

Acuarios y espacios recreativos.

Áreas culturales y de ocio.

Sectores empresariales y oficinas.

La intención es reproducir prácticamente todos los servicios que pueden encontrarse en una ciudad tradicional , pero trasladados a una plataforma flotante autosuficiente.

Un proyecto que lleva más de tres décadas intentando hacerse realidad

La historia del Freedom Ship comenzó en la década de 1990 de la mano del ingeniero estadounidense Norman Nixon.

El proyecto busca crear una ciudad flotante capaz de albergar a miles de personas en alta mar.Fuente: Freedom Ship

A pesar de despertar interés internacional y generar una enorme repercusión mediática, la iniciativa nunca logró reunir la financiación necesaria para iniciar la construcción.

En los últimos años, sin embargo, sus promotores volvieron a impulsar la propuesta y sostienen que el interés por nuevas formas de vivienda y movilidad podría abrir una nueva oportunidad para concretarla.

El principal desafío sigue siendo el mismo, conseguir los miles de millones de dólares necesarios para poner en marcha una obra sin precedentes.

El plan para construir la mayor ciudad flotante del planeta

De obtener financiación, el proyecto contempla fabricar distintas secciones del casco en Indonesia y ensamblarlas posteriormente en el mar.

Los responsables estiman que la construcción completa podría demandar entre tres y cuatro años.

A diferencia de los grandes cruceros, el mantenimiento se realizaría de manera continua mientras la ciudad permanece operativa, evitando interrupciones prolongadas de actividad.

Además, el modelo económico prevé la venta y alquiler de espacios residenciales y comerciales para generar ingresos similares a los de una ciudad convencional.

Energía nuclear y objetivos ambientales

Uno de los aspectos más llamativos del Freedom Ship es su posible sistema de propulsión.

Los diseñadores consideran la utilización de energía nuclear como una alternativa para garantizar el funcionamiento de una estructura de semejante tamaño y reducir las emisiones asociadas al transporte marítimo.

Sus impulsores también afirman que la plataforma podría participar en programas de limpieza oceánica y convertirse en un laboratorio para probar nuevas soluciones de sostenibilidad en el mar.

¿Una utopía o el futuro de las ciudades?

A pesar del entusiasmo de sus promotores, muchos especialistas observan el proyecto con cautela debido a la complejidad técnica y económica que implica.

Nunca antes se construyó una ciudad flotante de estas dimensiones y la inversión requerida supera ampliamente la de los mayores cruceros existentes.