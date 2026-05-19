En esta noticia

El vinagre blanco se convirtió en uno de los aliados caseros más eficaces para mantener el hogar limpio sin tener que recurrir a químicos caros y difíciles de conseguir.

Aunque suele usarse en la cocina o el baño, existe un truco poco conocido que muchos comenzaron a aplicar en los últimos meses que es rociarlo en la entrada de la casa.

Este hábito, fácil y económico, está ganando terreno por ser eficiente y práctico.

Cierres y consumo.Tras 20 años de historia, se despidió una icónica empresa de galletitas argentinas
Ranking.El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias mundiales

Rociar vinagre en la entrada de una casa, ¿para qué sirve?

Un punto clave es su capacidad para actuar como barrera repelente. El aroma intenso del vinagre funciona como un inhibidor natural para varias plagas domésticas.

Hormigas, arañas e incluso cucarachas suelen evitar zonas donde detectan ese olor, lo que lo convierte en una alternativa práctica y libre de químicos para el acceso principal.

Pulverizar vinagre en las esquinas de la casa: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)
Pulverizar vinagre en las esquinas de la casa: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)

Además, quienes creen en prácticas de armonización del hogar lo utilizan como un “limpiador energético”.

Según esta visión, unas pulverizaciones en el marco de la puerta ayudan a disipar vibraciones pesadas y renovar el ambiente.

Brasil.Construyen un río artificial de 145 km para llevar agua a una de las zonas más secas de la región
Truco fácil.Mezclar aceite de oliva, canela y cáscara de limón: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Cómo aplicarlo correctamente

Para aprovechar al máximo sus efectos, basta con colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. Se puede rociar:

  • En el marco de la puerta
  • En el suelo de la entrada
  • En pequeñas grietas o fisuras por donde suelen pasar insectos
  • En zócalos o esquinas expuestas al exterior

Lo ideal es repetir el procedimiento una o dos veces por semana para mantener el efecto.