El invierno pone a prueba la resistencia de cualquier planta. Las bajas temperaturas, el viento y los cambios de humedad pueden dañar incluso las especies más robustas, y no siempre hace falta recurrir a productos costosos para protegerlas .

Una solución que gana adeptos entre los amantes de la jardinería urbana está en algo que la mayoría descarta sin pensarlo: las cáscaras de nuez.

Lejos de ser un simple desperdicio, estos restos de cocina funcionan como una cobertura natural sobre la tierra de las macetas. Al distribuirlas sobre el sustrato, actúan de forma similar al acolchado que usan los jardineros profesionales: regulan la temperatura en la zona de las raíces, retienen la humedad por más tiempo, amortiguan el impacto de las heladas y evitan que la tierra se endurezca con los riegos sucesivos.

Los beneficios no terminan ahí. Las cáscaras de nuez también contribuyen a frenar el crecimiento de malezas, mejoran el drenaje en macetas propensas al encharcamiento y favorecen la aireación del sustrato. A todo eso se suma una ventaja difícil de ignorar: son gratuitas y representan una forma concreta de reutilizar residuos orgánicos del hogar .

Para aplicar este truco correctamente, el primer paso es dejar que las cáscaras se sequen bien antes de usarlas. Después, hay dos caminos posibles: colocarlas enteras o en trozos grandes sobre la superficie de la maceta para crear una barrera protectora, o bien triturarlas e incorporarlas directamente al sustrato para mejorar su estructura interna.

Este recurso funciona especialmente bien en plantas de interior sensibles al frío, aromáticas como el romero, el orégano y el tomillo, suculentas y cactus durante los meses más fríos, y también en huertas urbanas o plantas de balcón expuestas al viento.

En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas económicas y sostenibles para el cuidado del hogar y el jardín, este tipo de consejos se difunden rápidamente entre comunidades de huerta y plantas. La cáscara de nuez, en ese sentido, pasó de ser un residuo inevitable a convertirse en un insumo valorado por quienes cuidan sus plantas con recursos propios.