La limpieza del baño es una de las tareas más importantes del hogar. Debido a su uso frecuente y al constante contacto con el agua, es común que se acumulen bacterias, lo cual puede representar un problema para la salud.

A menudo, en el afán de lograr una desinfección profunda, se recurre a productos muy potentes que pueden tener efectos adversos para el medio ambiente.

Por suerte, existen varios trucos caseros que destacan por su capacidad de reducir manchas y neutralizar malos olores , sin necesidad de utilizar productos químicos tradicionales. Entre tantos métodos de higiene, existe un ingrediente que se consolida por su poder desinfectante, efectividad y bajo costo: rociar vinagre alrededor del inodoro.

Rociar vinagre alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué funciona

Si bien puede parecer extraño, se trata de una alternativa natural y económica con propiedades antibacterianas: a diferencias de los desodorantes ambientales, el vinagre neutraliza las moléculas que causan el mal olor .

Aplicado ya sea en la base del inodoro, en los bordes o el piso cercano, este truco también ayuda a disolver restos de sarro y humedad y a reducir manchas amarillentas. Además, funciona para evitar la acumulación de bacterias y hongos y mantener fresco el baño por más tiempo.

Cómo aplicar el truco del vinagre paso a paso

Rociar vinagre alrededor del inodoro es un proceso sencillo y requiere de pocos pasos:

Primero limpiar la zona del inodoro.

Luego rociar vinagre alrededor de la base, detrás del sanitario y sobre las juntas del piso.

Dejar actuar entre 10 y 15 minutos.

Pasar un trapo húmedo o papel absorbente.

En caso de ser necesario, frotar con un cepillo si hay manchas difíciles.

De forma opcional, también se pueden sumar unas gotas de limón o aceites esenciales para mejorar el aroma.

Cada cuánto conviene aplicar este método de limpieza

Este método no debe reemplazar por completo los productos específicos para baño, pero sí puede usarse como complemento en la rutina de limpieza.

Concretamente, los expertos en limpieza doméstica recomiendan aplicarlo entre dos o tres veces por semana, en especial en baños con mucha circulación o poca ventilación.