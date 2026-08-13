Mezclar cáscaras de banana y bicarbonato de sodio.

Licuar cáscaras de banana y bicarbonato de sodio con agua es una alternativa ideal para quienes optan por elaborar preparaciones caseras para incluir a sus rutinas de limpieza cotidianas.

Esta combinación se utiliza para el aseo de diferentes superficies, para ayudar a desprender suciedad y para neutralizar malos olores, permitiendo a su vez dar una segunda vida a un material normalmente desechado.

Licuar bicarbonato de sodio con cáscaras de banana: para qué sirve

Por un lado, las cáscaras de banana aportan textura para distribuir mejor la preparación en diferentes superficies, mientras que el bicarbonato actúa como abrasivo suave y puede utilizarse para desodorizar espacios.

Cuáles son los beneficios de mezclar de bicarbonato y cáscaras de banana

Entre sus usos destacados, se encuentran

Limpiar mesadas y superficies lavables

Remover suciedad ligera

Limpiar macetas

Desodorizar tachos de basura y desagües

Limpiar recipientes y baldes antes de lavarlos

Las cáscaras de banana pueden reutilizarse para crear una mezcla casera. Shutterstock

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio con cáscaras de banana

Para elaborar esta mezcla se necesitarán

Cáscaras de dos bananas

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1 taza de agua

Paso a paso para preparar la mezcla

Cortar las cáscaras de banana en pequeños trozos

Colocarlas en la licuadora y añadir el agua

Licuar hasta obtener una mezcla homogénea

Agregar el bicarbonato de sodio y mezclar

Verter la preparación en un recipiente

Cómo se usa esta preparación de bicarbonato de sodio y cáscaras de banana

La mezcla se aplica sobre la superficie que se desea limpiar utilizando una esponja o un paño suave.

El consejo es dejar actuar esta preparación durante unos minutos para facilitar la remoción de la suciedad y luego frotar suavemente antes de retirar los restos.

Es fundamental siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.