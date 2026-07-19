Los trucos de limpieza caseros cobran protagonismo, especialmente en redes sociales y sitios especializados. Entre las recomendaciones que más se repiten aparece una muy sencilla: limpiar los zócalos de la casa con vinagre blanco.

Aunque tradicionalmente se utilizó en la cocina o para remover manchas, cada vez más personas lo incorporan a la limpieza cotidiana por su capacidad para ayudar a eliminar suciedad, neutralizar olores y desinfectar de manera suave.

El truco casero que elimina la suciedad del desagüe de las duchas. Chatgpt

Además, se trata de una alternativa económica y fácil de aplicar, sin necesidad de recurrir a productos químicos fuertes.

Por qué se recomienda limpiar los zócalos con vinagre

Los zócalos suelen acumular polvo, pelos, grasa y humedad. Esto ocurre con mayor frecuencia en espacios como la cocina, el baño, los pasillos y las habitaciones con poca ventilación.

Como son sectores que no siempre se limpian correctamente con una escoba o un trapo, el vinagre blanco puede ser una opción práctica para desprender los residuos adheridos.

Su efectividad se relaciona con el ácido acético, uno de sus principales componentes, que ayuda a aflojar la suciedad y funciona como un desinfectante suave.

Otro de los motivos por los que este método se volvió popular es su capacidad para neutralizar malos olores. Los zócalos pueden retener humedad, aromas de comida o el olor característico de los ambientes cerrados, especialmente en departamentos y espacios pequeños.

Si bien el aroma del vinagre puede resultar intenso durante los primeros minutos, suele desaparecer rápidamente al ventilar la habitación. Por este motivo, muchas personas consideran que deja una sensación de mayor frescura y limpieza.

Otros usos del vinagre en el hogar

El vinagre también suele utilizarse como complemento para mantener alejados algunos insectos.

Su olor puede resultar molesto para las hormigas y ciertos bichos asociados a la humedad. Por eso, a lgunas personas lo aplican cerca de puertas, ventanas, rincones húmedos y zócalos de cocinas o baños.

Sin embargo, este recurso no reemplaza a los productos específicos para el control de plagas. Puede funcionar únicamente como una barrera casera complementaria.

Cómo aplicar el vinagre en los zócalos

Antes de comenzar, es recomendable barrer o aspirar la zona para retirar el polvo y los restos superficiales. Luego, se puede aplicar la preparación directamente sobre el zócalo.

Para realizar la mezcla casera se necesita:

Vinagre blanco.

Agua.

Un rociador.

Un paño limpio o de microfibra.

Se deben mezclar partes iguales de agua y vinagre dentro del rociador. Después, hay que pulverizar una pequeña cantidad sobre el zócalo y pasar el paño hasta retirar la suciedad.

En sectores con grasa o manchas difíciles, algunas personas agregan bicarbonato de sodio para reforzar la limpieza. En ese caso, conviene utilizarlo con cuidado y probar primero la preparación en una zona poco visible para evitar daños en la pintura o el material.

Ni jabón blanco ni vinagre: el truco casero para dejar los azulejos del baño y la cocina súper brillantes sin gastar de más Fuente: Shutterstock

Cada cuánto conviene realizar la limpieza

La frecuencia dependerá del uso y la circulación de cada ambiente.

En espacios de mucho tránsito, como la cocina, el comedor o los pasillos, se puede repetir el procedimiento una vez por semana. En habitaciones menos utilizadas, realizarlo cada 15 días suele ser suficiente para mantener los zócalos limpios y evitar la acumulación de olores.

Con pocos elementos y sin recurrir a químicos agresivos, puede convertirse en una alternativa útil para mantener diferentes sectores de la casa en mejores condiciones.