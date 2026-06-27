Mezclar café con cacao en polvo: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: Shutterstock

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo por su capacidad para aportar energía y mejorar el estado de alerta.

Sin embargo, cada vez más personas suman un ingrediente extra a la taza para potenciar sus beneficios y conseguir un sabor mucho más intenso: el cacao en polvo.

Esta combinación no solo da como resultado una bebida con un aroma y un gusto más equilibrados, sino que también aporta compuestos antioxidantes y sustancias naturales que pueden favorecer la concentración, el bienestar y la salud del organismo.

¿Para qué sirve mezclar café con cacao en polvo?

Combinar café con cacao permite reunir las propiedades de ambos ingredientes en una sola bebida.

Mezclar café con cacao en polvo: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: Shutterstock

Mientras el café aporta cafeína, conocida por estimular el sistema nervioso central y mejorar la atención, el cacao contiene teobromina, un compuesto que también genera un efecto estimulante, aunque de forma más suave y prolongada.

Gracias a esta combinación, muchas personas aseguran experimentar un aumento de la energía sin la sensación de nerviosismo que puede producir una taza de café muy cargada.

Los beneficios de combinar café con cacao

Consumidos con moderación y dentro de una alimentación equilibrada, el café y el cacao pueden ofrecer diversas ventajas.

Entre las principales se destacan:

Ayudan a mejorar la concentración y el rendimiento mental.

Favorecen el estado de alerta y la energía.

Aportan antioxidantes que protegen las células frente al estrés oxidativo.

Pueden contribuir a mejorar el estado de ánimo.

Brindan un sabor más intenso y equilibrado a la bebida.

Además, el cacao puro contiene flavonoides, compuestos naturales asociados con beneficios para la circulación sanguínea y la salud cardiovascular.

¿Por qué dicen que esta mezcla ayuda a “activar” el cerebro?

Uno de los aspectos más interesantes de esta bebida es la acción conjunta de la cafeína y la teobromina.

La cafeína actúa rápidamente sobre el sistema nervioso, aumentando la capacidad de concentración y reduciendo la sensación de cansancio . La teobromina, por su parte, produce un efecto más gradual que puede ayudar a mantener la energía durante más tiempo.

Mezclar café con cacao en polvo: para qué sirve y por qué lo recomiendan Fuente: Shutterstock

A esto se suma el aporte de antioxidantes presentes tanto en el café como en el cacao, que colaboran en la protección de las células cerebrales frente al daño provocado por los radicales libres.

Cómo preparar café con cacao en polvo

Preparar esta bebida es muy sencillo y no requiere ingredientes especiales.

Ingredientes

1 taza de café recién preparado.

1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar.

Miel o el endulzante de preferencia (opcional).

Paso a paso

Preparar una taza de café como lo hacés habitualmente. Agregar una cucharada de cacao en polvo sin azúcar. Revolver hasta que el cacao se disuelva completamente. Opcionalmente, incorporar miel o algún endulzante natural. Servir y beber caliente.

¿Es recomendable tomar esta bebida todos los días?

En personas sanas, el consumo moderado de café y cacao puede formar parte de una alimentación equilibrada.

No obstante, los especialistas recomiendan no excederse con la cafeína diaria y optar siempre por cacao puro sin azúcares agregados para aprovechar mejor sus propiedades nutricionales.