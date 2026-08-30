Mezclar bicarbonato con bollitos de papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Un truco de limpieza se volvió viral en redes y ya lo probaron miles de personas en sus casas. Se trata de mezclar bicarbonato de sodio con bollitos de papel aluminio en agua hirviendo para dejar como nuevos los cubiertos opacos.

El video que circula en redes muestra el paso a paso completo. Alcanza con una olla, agua caliente y dos ingredientes que cualquiera tiene en la cocina.

Cómo se hace este truco de limpieza casera

El procedimiento es simple y no requiere productos especiales ni gastar de más.

Estos son los pasos que muestra el video viral:

Hervir agua en una olla

Armar bollitos con papel de aluminio

Colocar los utensilios a limpiar, como tenedores, cucharas y cuchillos

Agregar dos cucharadas de bicarbonato de sodio

Dejar reposar 10 minutos

Enjuagar y secar con un paño

El resultado, según quienes lo probaron, es que los cubiertos recuperan el brillo original sin necesidad de frotar ni usar químicos abrasivos.

Por qué funciona esta combinación

La explicación tiene que ver con una reacción química conocida como electrólisis inversa. El aluminio actúa como conductor y el bicarbonato genera una reacción que hace que el óxido y las manchas se despeguen del metal.

En este sentido, el truco funciona mejor en utensilios de acero inoxidable o plata, que son los materiales que más se opacan con el uso diario. Sin embargo, no se recomienda para piezas con baño de oro o con partes de madera, ya que el calor y la reacción química pueden dañarlas.

Otro punto a favor es que el método sirve también para ollas y sartenes con manchas de quemado, siempre que sean de acero inoxidable.

Como bonus, quienes ya lo aplicaron sugieren repetir el proceso una vez por mes para que los cubiertos no vuelvan a opacarse con el paso del tiempo.

Un truco casero, económico y con base científica que promete dejar la cocina como nueva.



