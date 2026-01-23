La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ha comenzado. Esta edición, que marcará un hito al realizarse en tres países simultáneamente y ampliar su cupo a 48 delegaciones, representa mucho más que un torneo: es la ventana ideal para que las organizaciones estrechen lazos con sus colaboradores y clientes.

En este contexto, la gamificación —el uso de dinámicas lúdicas en procesos profesionales— ha pasado de ser una tendencia emergente a un pilar de la estrategia corporativa. Los indicadores del sector reflejan que las compañías que adoptan estos sistemas de juego logran elevar su facturación un 8,5%, además de incrementar sustancialmente la motivación de sus plantillas.

Bonda, firma referente en fidelización y programas de beneficios en la región, lidera esta transformación con su Prode para el Mundial 2026. Con un historial que supera las 1.000 implementaciones exitosas en marcas de la talla de YPF, Hilton y PedidosYa, la plataforma llega renovada para responder a las exigencias del mercado actual.

Bonda

Sinergia entre RR.HH. y Marketing: El reto de la pertenencia

En un entorno donde el esquema de trabajo híbrido predomina, consolidar la cultura organizacional es una prioridad compleja. Según Brian Klahr, cofundador de Bonda, el Mundial permite unificar las metas de Recursos Humanos y Marketing mediante una herramienta de implementación ágil y costos optimizados que requiere mínima supervisión operativa por parte del cliente.

La propuesta consiste en una plataforma digital de predicción de resultados diseñada para fortalecer el vínculo institucional, permitiendo una personalización absoluta con la identidad visual y el dominio propio de cada firma.

Pilares de la solución de Bonda:

Diseño a medida: Se entrega un entorno 100% personalizable, adaptado a los colores y logos institucionales para una experiencia de marca inmersiva.

Experiencia de usuario intuitiva: Los usuarios acceden de forma sencilla para registrar sus pronósticos y competir en tablas de posiciones dinámicas.

Herramienta de fidelización externa: El sistema no se limita a empleados; es utilizado por departamentos de Marketing como un vehículo para atraer y retener usuarios externos de manera lúdica.

Implementación regional: Al ser una herramienta “llave en mano”, facilita que equipos distribuidos en distintos países interactúen bajo una misma consigna cultural.

Bonda

Reconocimiento y bienestar integral

La competencia de pronósticos culmina con la entrega de incentivos que refuerzan el ciclo de reconocimiento. Las empresas pueden otorgar desde Gift Cards digitales hasta experiencias y premios físicos (tecnología o viajes) integrados al amplio catálogo de soluciones de Bonda.

Desde su fundación en 2010 por Klahr y Agustín Perelman, Bonda se ha consolidado como un actor clave en la cultura organizacional, figurando en destacados rankings de empleadores. Más allá de la fiebre mundialista, su ecosistema incluye beneficios en 10.000 comercios, programas de bienestar y workshops enfocados en la salud integral del trabajador.

Con el Mundial 2026 proyectado como el de mayor alcance histórico, la participación activa es vital para las marcas que buscan posicionarse en el top of mind de sus equipos.

Para conocer cómo implementar el Prode Corporativo 2026 y transformar la cultura de tu organización, haz click aquí.