Pensó que era una infección pero su cerebro corría un grave peligro. Fuente: Archivo

Olvidar un aspecto significativo poco después de haberlo llevado a cabo puede conllevar considerable frustración. La destreza para conservar información a corto plazo es fundamental en nuestras labores cotidianas.

Existen 8 claves para optimizar nuestra memoria a corto plazo. Estos hábitos, propuestos por los expertos de Mejor con Salud, facilitan recordar las actividades recién efectuadas y favorecen la incorporación de nuevos saberes.

1. Poné atención

En nuestra vida diaria, resulta crucial evitar realizar múltiples tareas simultáneamente, siempre que fuera posible. A pesar de ciertas creencias, la investigación demuestra que la multitarea no es efectiva.

Aunque es factible dividir nuestra atención entre varias actividades, es preferible concentrarse en una única tarea a la vez. Esta práctica potencia el rendimiento cerebral y reduce el estrés en nuestro sistema nervioso.

Fortalece tu memoria a corto plazo con ejercicios que estimulan tu cerebro

La memoria a corto plazo puede ser mejorada de diversas maneras, de la misma forma en que los músculos del cuerpo reaccionan al entrenamiento. Al adquirir un nuevo conocimiento, el cerebro establece conexiones neuronales adicionales, lo que contribuye a su actividad y evolución continua.

Es esencial proporcionar al cerebro el ejercicio necesario para mantenerlo activo y en óptimas condiciones.

Revive tus recuerdos a través de estímulos sensoriales

Los recuerdos no se limitan solo a lo visual; frecuentemente, se vinculan con estímulos sensoriales como olores y sonidos.

Estas vivencias sensoriales, tan frecuentes en la infancia, pueden revivirse en la adultez para activar la memoria. La utilización consciente de nuestros sentidos puede evocar recuerdos igualmente intensos. Nuestros sentidos son:

Vista

Oído

Olfato

Gusto

Tacto

4. Memory Aids

Según un estudio de la Universidad de Ciencias Pedagógicas José Martí en Cuba, la técnica de asociación de palabras, imágenes o frases se revela como altamente eficaz para mejorar la memoria a corto plazo.

Adicionalmente, es posible elaborar reglas personalizadas empleando información personal que presente facilidad para ser recordada, tales como las iniciales de los nombres de sus seres queridos o individuos significativos en su existencia.

Mejora tu memoria con hábitos, meditación y descanso mental.

En segundo lugar, mantener una dieta equilibrada rica en antioxidantes y ácidos grasos omega-3 puede tener un impacto positivo en la salud cognitiva. Alimentos como el pescado, las nueces y las frutas pueden contribuir a la mejora de la memoria y el funcionamiento cerebral en general.

Además de los hábitos mencionados, la práctica de la meditación ha demostrado ser efectiva para mejorar la memoria a corto plazo. Esta técnica no solo ayuda a reducir el estrés, sino que también promueve la concentración y la claridad mental, facilitando así la retención de información.

La práctica constante de actividades que involucren la memoria puede potenciar nuestra capacidad para recordar información a corto plazo. Además, la meditación y el descanso adecuado contribuyen al bienestar mental y ayudan a mejorar el enfoque y la retención de datos.Es recomendable adoptar rutinas que estimulen el cerebro, combinando momentos de aprendizaje con prácticas de relajación. Estos hábitos no solo benefician nuestra memoria, sino que también promueven un estado mental más saludable en el día a día.