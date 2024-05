La técnica griega que usa Bill Gates para mantener su memoria en buen estado: cómo es y cómo se pone en práctica

A los 68 años, Bill Gates es reconocido mundialmente por sus logros tecnológicos y su trabajo caritativo. Sin embargo, parte de esto se debe a su gran inteligencia y memoria.

En varias ocasiones, el magnate ha revelado que su estrategia para fortalecer su memoria está influenciada por el libro Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything, escrito por Joshua Foer.

A continuación, te contamos en detalle cómo es y cómo se pone en práctica esta antigua técnica griega que ha sido clave para mantener la memoria del cofundador de Microsoft en un estado envidiable.

Jugo de limón en ayunas: esta es la dosis diaria que recomiendan tomar para aprovechar todos sus beneficios

¿Por qué la remolacha es buena para bajar el colesterol y cómo hay que prepararla para controlar los triglicéridos?

¿Cómo es la técnica griega de Bill Gates para mantener su memoria en buen estado?

Bill Gates ha revelado en varias ocasiones su estrategia para fortalecer su memoria. En el libro escrito por Joshua Foer, se relata la incursión del autor en el mundo de los concursos de memoria, donde aprendió y aplicó técnicas antiguas con gran éxito.

La técnica griega que Gates adoptó es la visualización, también conocida como "el palacio de la memoria". Consiste en crear espacios mentales donde cada elemento se asocia con fragmentos de información a recordar.

Una de las técnicas destacadas que Gates adoptó es la visualización, conocida como "el palacio de la memoria". (Foto: Shutterstock)

Según el ex director ejecutivo de Microsoft, esta práctica tiene sus raíces en la antigua Grecia, inspirada en un poeta que memorizó los nombres de personas tras un desastre natural, visualizando sus ubicaciones.

La efectividad de esta técnica radica en aprovechar la capacidad natural del cerebro para recordar imágenes y espacios. Al vincular información abstracta con imágenes concretas y situarlas en un contexto familiar, se facilita la retención y el recuerdo.

El magnate empresarial señala que el éxito de este método radica en la práctica y la constancia. No es una solución rápida, sino un compromiso a largo plazo con el entrenamiento de la memoria. Sin embargo, los resultados obtenidos hacen que valga la pena el esfuerzo.

Además, otro aspecto crucial en el enfoque de Gates hacia la mejora de la memoria es elegir temas de interés personal para practicar estas técnicas. Al concentrarse en áreas que le interesan, aumenta su motivación y conexión emocional con la información, lo que facilita la memorización.

Bill Gates elige temas de interés personal para practicar estas técnicas, aumentando así su motivación y conexión emocional con la información. (Foto: Freepik)

Los 2 ejercicios que son más efectivos que caminar y correr después de los 50 años: así es la forma correcta de hacerlos

¿Cuál es tu miedo? Estas son las fobias más raras que puede sufrir una persona

Otras técnicas para mejorar la memoria