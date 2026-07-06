Las autoridades ordenaron el retiro preventivo del producto tras detectar un posible riesgo para la salud de los consumidores.

Las autoridades sanitarias emitieron una alerta para los consumidores tras ordenar el retiro voluntario de una reconocida marca de shampoo debido a una posible contaminación bacteriana que podría representar un riesgo para la salud.

La decisión fue anunciada en Estados Unidos y afecta a ciertos productos de Oribe, una reconocida marca de cuidado capilar comercializada en distintos puntos del país.

Según informaron las autoridades, algunos lotes podrían estar contaminados con la bacteria Pluralibacter gergoviae, un microorganismo que puede causar infecciones.

¿Qué shampoo fue retirado del mercado?

El retiro involucra lotes específicos de algunos shampoos de la marca Oribe , luego de que se detectara una posible contaminación microbiológica durante los controles de calidad realizados por el fabricante:

Oribe Shampoo for Brilliance & Shine (envase de 250 ml): lote 5009A .

Oribe Shampoo for Beautiful Color (envase de 250 ml): lote 4008A.

Como medida preventiva, la empresa inició un retiro voluntario de los productos afectados y recomendó a los consumidores dejar de utilizarlos de inmediato hasta comprobar si pertenecen a los lotes alcanzados por la alerta.

¿Qué riesgos para la salud puede provocar la bacteria detectada?

Quienes tengan este shampoo en sus hogares deberían verificar si pertenece a los lotes alcanzados por el retiro. Shutterstock

La bacteria Pluralibacter gergoviae está presente de forma natural en el ambiente, pero puede convertirse en un riesgo cuando contamina productos de uso personal .

Aunque las personas sanas tienen un bajo riesgo de desarrollar complicaciones, el microorganismo puede provocar infecciones, irritaciones o molestias.

El riesgo aumenta si entra en contacto con heridas abiertas, los ojos o personas con el sistema inmunológico comprometido.

Por ese motivo, se recomienda suspender el uso del producto hasta confirmar que no pertenece a los lotes retirados.

¿Qué deben hacer los consumidores si compraron este producto?

Quienes hayan adquirido alguno de los shampoos alcanzados por el retiro deben revisar el número de lote impreso en el envase y compararlo con la información difundida por la empresa.

Si el producto forma parte de la alerta, la recomendación es no utilizarlo, comunicarse con el fabricante para conocer las opciones de reembolso o reemplazo y seguir las instrucciones oficiales para su devolución.