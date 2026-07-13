La natación mejora la circulación sanguínea sin generar impacto en las articulaciones, a diferencia de actividades como correr o andar en bicicleta. Su combinación de movimiento horizontal y flotabilidad favorece el retorno venoso y reduce la presión sobre las piernas, según la evidencia disponible sobre salud vascular.

Este beneficio resulta especialmente relevante para personas con insuficiencia venosa crónica o várices, dos condiciones vinculadas a un retorno sanguíneo deficiente. Por su bajo impacto, la natación también se recomienda en procesos de rehabilitación o para quienes tienen limitaciones de movilidad.

¿Por qué la natación mejora la circulación sin afectar las articulaciones?

La posición horizontal del cuerpo durante la natación facilita que la sangre regrese hacia el corazón, contrarrestando el efecto de la gravedad que dificulta la circulación en las piernas. Al mismo tiempo, el agua sostiene el peso corporal y elimina la carga que otros ejercicios generan sobre rodillas, caderas y tobillos.

La presión hidrostática del agua actúa como un masaje natural sobre las venas: las comprime suavemente y ayuda a que la sangre circule mejor, disminuyendo el riesgo de que se acumule en las extremidades inferiores. Este mecanismo es clave para prevenir la trombosis venosa profunda.

Entre las principales ventajas de esta rutina se destacan:

Bajo impacto articular , apto para personas con dolor crónico o en recuperación.

Mejora del retorno venoso gracias a la posición horizontal en el agua.

Reducción de la hinchazón en piernas y tobillos.

Adaptable a distintos niveles físicos, desde ritmo suave hasta entrenamiento intenso.

La natación mejora la circulación sanguínea sin generar impacto en las articulaciones, a diferencia de actividades como correr o andar en bicicleta.

¿Qué beneficios concretos aporta esta rutina a la salud vascular?

La natación también funciona como un entrenamiento cardiovascular completo, ya que fortalece el corazón y mejora la capacidad pulmonar. Esta resistencia adicional resulta útil para personas con enfermedad arterial periférica, porque puede aumentar la distancia de caminata sin dolor.

A largo plazo, la práctica regular contribuye a mantener una función vascular saludable y a reducir el riesgo de complicaciones circulatorias. Por sus características de bajo impacto, los especialistas la recomiendan como una opción sostenible para incorporar de forma constante a la rutina semanal.