El gigante hotelero español Meliá Hotels International trazo un ambicioso mapa global para 2026, con la confirmación de 23 nuevas aperturas que prometen redefinir su segmento de lujo y lifestyle.

La compañía, que ostenta el título de principal grupo hotelero de España y el tercero más grande de Europa, expandirá su reconocida hospitalidad a destinos estratégicos que van desde el Sudeste Asiático hasta el Océano Índico y Sudamérica.

MiM Baqueira

Este movimiento estratégico, que se suma a la inauguración de hoteles emblemáticos en 2025 (como ME by Meliá en Malta y Lisboa, y ZEL Punta Cana con Rafael Nadal), implica la introducción de una nueva generación de hoteles con alma.

La estrategia se basa en el fortalecimiento del portafolio mediante reposicionamientos y experiencias que combinan lujo elevado con un crecimiento global con propósito.

Paradisus: el bienestar diseñado por el destino

La marca Paradisus by Meliá se posiciona como eje de esta expansión, respondiendo a la creciente demanda de experiencias all-inclusive sin estrés, donde la naturaleza, la cultura y el bienestar se integran en un mismo viaje.

El desembarco más esperado es Paradisus Bali, que se estrena como el primer hotel de la marca en el Sudeste Asiático, abriendo sus puertas en las playas de Nusa Dua.

Paradisus Bali

Allí, la nueva filosofía Wellness Designed by Destination es central, integrando las tradiciones curativas de la isla y rituales conscientes. El resort invitará a reconectar a través de terapias de spa inspiradas en prácticas de purificación balinesas y sesiones de movimiento guiadas por la energía local.

El programa insignia Destination Inclusive® promete acercar a los huéspedes a la cultura balinesa, incluyendo el ritual milenario del melukat y recorridos guiados por templos icónicos como Uluwatu y Tanah Lot.

Paradisus Bali

En México, 2026 también marcará el renacimiento de un ícono: la reapertura de Paradisus Cancún en abril, luego de una profunda renovación. Este resort busca ser una de las expresiones más elevadas del lujo all-inclusive de la marca, invitando a los huéspedes a explorar cenotes sagrados y la artesanía maya.

La Integración Messi y los Hoteles con historia en Argentina

Dentro de la marca boutique The Meliá Collection, la integración de los hoteles MiM, propiedad del ícono del fútbol Lionel Messi, representa un hito estratégico en la alianza. Las seis propiedades (ubicadas en Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra) mantendrán su carácter distintivo mientras acceden a la red global de Meliá.

Estos hoteles reflejan la visión personal del jugador sobre el lujo contemporáneo, priorizando el diseño elegante, la memorabilia curada y un fuerte foco en sostenibilidad y wellness.

La Collection también mira hacia el sur del continente, reforzando su presencia en Argentina con proyectos que apelan a la herencia local:

Casa Lucía (Buenos Aires): Reabre tras una reforma integral que invita a redescubrir el histórico Edificio Mihanovich , rindiendo homenaje a la Belle Époque argentina a través de su arquitectura y diseño.

Terrazas del Guitérrez (Bariloche): Un proyecto de 99 habitaciones en la Patagonia, con inauguración prevista para 2028.

En Europa, la marca sumará propiedades con profundas raíces culturales, como Residenza del Cardinale en Milán y Casa Alameda en Cádiz, esta última revitalizando una casa-palacio barroca del siglo XVIII.

ME Malaga

El lujo que deja un impacto positivo

La sostenibilidad continúa siendo un pilar clave en la estrategia de crecimiento de Meliá. Su programa renovado, Travel For Good, refleja la ambición de crear experiencias de lujo que trascienden el valor económico, con un enfoque claro en el cuidado ambiental, la preservación cultural y el empoderamiento comunitario.

La estrategia integra principios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) en todas las operaciones, incluyendo iniciativas hacia la neutralidad de carbono. Este enfoque ha sido reconocido globalmente: Meliá es destacada como la empresa hotelera más sostenible de Europa por S&P Global y ocupa el tercer puesto en el ranking World’s Most Trustworthy Companies 2025 de Newsweek y Statista.

André Gerondeau, Chief Operating Officer de Meliá, afirmó que “cada propiedad que abrimos es mucho más que un hotel: es una puerta a la cultura, a la transformación personal y a experiencias memorables”.