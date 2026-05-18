España y Marruecos avanzan en los estudios técnicos para unir ambos continentes mediante un túnel ferroviario submarino.

Europa y África podrían quedar conectadas por primera vez mediante un túnel submarino ferroviario que atravesará el Estrecho de Gibraltar. España y Marruecos trabajan en los estudios técnicos y ambientales con el objetivo de avanzar con una infraestructura considerada una de las más ambiciosas de la ingeniería moderna.

El proyecto contempla una conexión entre Punta Paloma, en Cádiz, y Punta Malabata, cerca de Tánger, a través de un corredor ferroviario submarino de aproximadamente 42 kilómetros. La iniciativa busca convertirse en un punto estratégico para el comercio internacional, la movilidad y la integración logística entre ambos continentes.

La futura obra requerirá una inversión cercana a los 8500 millones de euros y enfrenta enormes desafíos técnicos debido a la profundidad del estrecho, las corrientes marinas y la compleja geología submarina. Aun así, el plan volvió a ganar fuerza después de que el Gobierno español destinara nuevos recursos para continuar los estudios de viabilidad durante 2026.

Así sería el túnel submarino entre Europa y África

El diseño actual contempla dos galerías ferroviarias y un conducto adicional destinado a servicios de emergencia y mantenimiento. A diferencia de otros túneles internacionales, la infraestructura no estará pensada para vehículos particulares, sino exclusivamente para transporte ferroviario.

El trazado incluiría cerca de 27,7 kilómetros completamente sumergidos bajo el mar y alcanzaría profundidades cercanas a los 475 metros. Aunque sería más corto que el Eurotúnel que conecta Francia y Reino Unido, la complejidad técnica del Estrecho de Gibraltar representa un reto mucho mayor para los ingenieros.

La complejidad técnica del Estrecho de Gibraltar representa un reto de ingeniería (Fuente: Pixabay). Pixabay

El proyecto todavía atraviesa una etapa clave de estudios

Actualmente, las autoridades españolas y marroquíes desarrollan investigaciones geotécnicas, análisis sísmicos y estudios ambientales para determinar si la construcción es viable tanto desde el punto de vista técnico como económico. También se evalúan métodos de perforación adaptados a las condiciones extremas del fondo marino.

La decisión definitiva sobre el inicio de las obras podría tomarse en 2027, una vez concluyan los informes técnicos y financieros. El proyecto es liderado por la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA), en coordinación con organismos especializados de Marruecos.

La megaobra apunta a cambiar el comercio y el transporte mundial

Más allá del desafío ingenieril, el túnel podría redefinir la relación económica entre Europa y África. La conexión ferroviaria facilitaría el transporte de mercancías, fortalecería las cadenas logísticas y abriría nuevas oportunidades para el intercambio comercial entre ambos continentes.

El proyecto también contempla sistemas avanzados de ventilación, seguridad y control ferroviario antes de su entrada en operación. Mientras avanzan los estudios, el túnel bajo el Estrecho de Gibraltar continúa siendo uno de los mayores sueños de infraestructura internacional y una de las apuestas más ambiciosas para conectar dos continentes a través del mar.