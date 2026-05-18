Se propone la construcción de una nueva terminal, así como un nuevo lugar de ubicación. Foto: gentileza Unne Medios.

Al igual que los trenes, los servicios de micros de media y larga distancia constituyen un pilar esencial del transporte interprovincial. Un nuevo proyecto se propone remodelar una de las estaciones más concurridas del país con el fin de ampliar su capacidad operativa y proporcionar un servicio de mejor calidad a los viajeros.

Las propuestas de mejora en el transporte interprovincial buscan optimizar la experiencia del usuario. Iniciativas como la modernización de infraestructuras y la introducción de nuevas tecnologías son esenciales para lograrlo. Esta transformación es crucial para adaptar el servicio a las necesidades actuales de la población.

Construyen la estación de micros más importante de Argentina: tendrá 5.700 m2 y estará ubicada en un lugar clave (foto: archivo).

De dónde surge la propuesta de una nueva terminal de micros para Corrientes

Dos egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Juan Francisco Insaurralde y Franco Gabriel Quiroz Solla, elaboraron un proyecto para renovar la terminal.

La estación de Corrientes fue inaugurada en 1973 en un contexto histórico en donde la población era de 170.000 habitantes. Actualmente, la capital provincial supera los 440.000, lo que supone un desafío logístico para el transporte.

Otra de las falencias que encontraron fue que en las avenidas y calles cercanas, específicamente en el cruce de Maipú con Nicaragua, se generaba congestión. Esto se debe a que el sector designado al ingreso de los colectivos es utilizado como senda peatonal.

Uno de los principales problemas que detectaron fue la deficiencia funcional de la estación, lo que resulta en áreas de espera insuficientes para la cantidad de usuarios. Los flujos de ingreso y egreso se superponen, lo que genera cruces innecesarios.

Proponen construir la terminal de micros más significativa de Argentina: contará con 5.700 m2 y se situará en un lugar crucial.

Cómo será la nueva terminal que proponen para Corrientes

El proyecto contempla una terminal con la capacidad de atender 5.100 pasajeros diariamente y hasta 550 en horarios pico. Las obras incluyen la construcción de una superficie cubierta de 4.000 metros cuadrados, además de 1.700 metros cuadrados semicubiertos.

La propuesta para mejorar la estación de micros propone la edificación de una nueva terminal. Los ingenieros evaluaron tres ubicaciones potenciales, siendo la más apropiada aquella ubicada en la intersección de la Ruta Nacional N.º 12 y la Ruta Provincial N.º 5, un sitio estratégico por su conectividad y capacidad para gestionar el flujo vehicular.

Se plantea una separación definida entre los sectores públicos, áreas administrativas, espacios operativos y sectores técnicos para facilitar la circulación. La orientación se diseñará en la zona opuesta al sol a fin de minimizar la incidencia solar directa. La terminal contará con 26 dársenas para asegurar el movimiento de 423 micros diarios.