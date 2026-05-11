En pleno corazón de los Alpes, entre Italia y Austria, gigantescas máquinas perforan las profundidades del gigante montañoso para dar forma al ferrocarril subterráneo más largo del mundo. Se trata del túnel de base del Brennero, una infraestructura llamada a ser una de las mayores obras de ingeniería de la historia europea. Esta megaobra de 64 kilómetros de longitud conectará Austria con Italia de manera directa y se convertirá así en el enlace central del corredor ferroviario transeuropeo entre el norte y el sur del continente. El túnel se desarrolla en Steinach am Brenner, un pueblo alpino del Tirol austriaco. Al finalizar, la estructura superará en extensión al túnel de base de San Gotardo en Suiza, que mide 57 kilómetros. El director del proyecto, Sebastian Reimann, destacó al respecto que se trata de un esfuerzo conjunto de Europa. Actualmente, 11 países y las principales empresas del continente colaboran en la construcción de este corredor estratégico. El impulso tecnológico de la obra son las tuneladoras fabricadas por la empresa alemana Herrenknecht, líder mundial en maquinaria pesada. El proyecto cuenta con ocho máquinas funcionando simultáneamente, cada una con 6.000 caballos de potencia. Estas estructuras de acero alcanzan casi 20 metros de altura y varios cientos de metros de longitud total. Herrenknecht emplea a 5.000 personas y factura más de 1.000 millones de euros anuales. Sus equipos operan en proyectos críticos en los cinco continentes, incluyendo excavaciones en el río Amarillo, el Canal de Panamá y el Himalaya. La firma fue fundada hace medio siglo por el influyente ingeniero alemán Martin Herrenknecht. El túnel de base del Brennero no es solo una obra récord, sino una pieza estratégica para la movilidad continental. Facilitará el transporte de mercancías y pasajeros de forma más rápida y eficiente. Al conectar Austria con Italia, reducirá además el impacto ambiental comparado con las rutas actuales por carretera. El proyecto forma parte de la red transeuropea de transporte (TEN-T), una iniciativa de la Unión Europea. La obra representa una inversión de miles de millones de euros, financiada conjuntamente por Austria, Italia y la Unión Europea. Esto refleja el carácter supranacional de una infraestructura que beneficiará a todo el continente. La construcción bajo macizos montañosos implica desafíos técnicos de enorme magnitud para los ingenieros. Las tuneladoras deben atravesar distintos tipos de roca y gestionar la presión del agua subterránea. Además, deben operar en condiciones de temperatura y humedad extremas, manteniendo siempre una precisión milimétrica en la excavación profunda. La obra moviliza a miles de trabajadores especializados de distintas nacionalidades que operan en turnos continuos. Este ritmo de trabajo es fundamental para mantener el avance de la excavación y cumplir los plazos previstos. Por estos motivos, el túnel del Brennero no solo romperá récords de distancia, sino que transformará la logística del continente. Al reemplazar las actuales rutas de montaña, ofrecerá una alternativa competitiva para el comercio internacional. Es, sin duda, una infraestructura que refleja la capacidad de Europa para encarar proyectos de escala global y visión de futuro.