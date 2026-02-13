Miles de turistas se encuentran en Mar del Plata disfrutando del verano y el sol. Además, muchos argentinos acudirán a la costa atlántica por el feriado y fin de semana largo hasta el martes por Carnaval. En este contexto, los guardavidas de distintos balnearios alertaron por un aumento de la presencia de medusas cerca de las orillas. Durante los últimos días los guardavidas reportaron un incremento en la cantidad de aguavivas en las orillas. Los organismos suelen desplazarse con las corrientes y el viento, pero la temperatura del mar juega un rol fundamental en su proliferación. Según recientes mediciones de la temperatura, las playas de Mar del Plata registraron varios grados por encima del promedio histórico para la época con registros que superan los 22° cuando el valor habitual es de 19°. Si bien el fenómeno no es nuevo, el contexto ambiental favorece la intensificación de su aparición. Estos animales no se caracterizan por atacar a los bañistas, pero su presencia en zonas de poco oleaje y orillas hace que las probabilidades de contacto aumenten exponencialmente. La situación generó inquietud en quienes ya están disfrutando del verano allá o quienes tienen planeado ir por el feriado. Las medusas poseen tentáculos con células urticantes especializadas para capturar alimento, pero que también pueden liberar toxinas al entrar en contacto con la piel humana. La picadura genera sensación de ardor, enrojecimiento y picazón, pero no suelen representar un riesgo para la salud. Gran parte de las irritaciones se resuelven con cuidados básicos. Ante el contacto, se recomienda salir del agua y evitar tocar la zona afectada, ya que las toxinas se pueden expandir. Se debe enjuagar con agua de mar y no con agua dulce, ya que ayuda a retirar los tentáculos de la piel. Posteriormente, se aconseja la aplicación de frío y, en caso se tenga, la aplicación de vinagre para neutralizar la acción de las toxinas. Los guardavidas detectaron un aumento de aguavivas en las orillas de Punta Mogotes y las zonas aledañas. Las autoridades recomiendan prestar atención a las señales y banderas en las playas.