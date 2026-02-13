Un grupo de trabajadores podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo miércoles 18 de febrero que dará lugar a un fin de semana extralargo de cinco días que se incorporta al descanso de Carnaval y será el primer descanso extendido del 2026 para todas estas personas. Los argentinos alcanzados por esta jornada no laborable de cinco días tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada en plena temporada de verano, debido a que habrá un receso adicional de 5 días para aprovechar las últimas temperaturas altas del año calendario. En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para algunas personas de la provincia de Buenos Aires, donde un grupo de trabajadores podrá gozar de una nueva jornada extraordinaria por fin de año. El miércoles 18 de febrero será feriado en la localidad bonaerense de Indio Rico que tendrá un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano. Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores. El fin de semana del viernes 13 al martes 17 febrero habrá diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos. El último feriado a nivel nacional fue el 1 de enero por Año Nuevo. El próximo descanso será en febrero, cuando tendrá lugar el fin de semana largo de Carnaval.