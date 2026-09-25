Otorgan descuento del 50% en el servicio de agua por ser buen estudiante: en qué municipio se aplica y cuáles son los requisitos.

Existe un beneficio clave en el municipio de Jesús María, estado de Aguascalientes, en donde te darán un 50% de descuento en el servicio de agua por ser un buen estudiante. Se trata del programa “Tu Gota, Tu Descuento”, el cual otorga un gran alivio financiero para los jóvenes con excelencia académica.

Desde el municipio presidido por César Medina Cervantes, informaron en su cuenta oficial de Facebook acerca de este beneficio que permitirá que el pago del recibo sea más accesible para las familias. A su vez, detallaron los requisitos claves que se deben cumplir obligatoriamente.

Otorgan descuento del 50% en el servicio de agua por ser buen estudiante: en qué municipio se aplica y cuáles son los requisitos. Municipio de Jesús María

¿Cuáles son los requisitos para obtener el 50% de descuento en el agua?

Para conseguir el beneficio del 50% de descuento en el servicio del agua, un “buen estudiante” deberá cumplir estrictamente con determinados puntos que el ayuntamiento informó en su convocatoria:

Promedio académico : contar con un promedio mínimo de 9.5 en las calificaciones del periodo escolar vigente.

Nivel educativo : ser estudiante regular inscrito en preparatoria o nivel medio superior dentro del municipio.

Situación del predio: presentar el recibo de agua vigente, el cual debe encontrarse al corriente y sin adeudos acumulados.

Los documentos que hay que presentar para obtener el beneficio

Si un alumno cumple con el perfil académico y financiero, el solicitante deberá acudir a un registro junto con la siguiente documentación oficial:

Copia de la CURP del estudiante

Acta de nacimiento actualizada del alumno

Constancia de estudios vigente (la cual también funciona para validar y acreditar el domicilio o dirección del solicitante)

Identificación oficial del padre, madre o tutor (en caso de que el trámite no lo haga directamente el alumno mayor de edad).

Otorgan descuento del 50% en el servicio de agua por ser buen estudiante: en qué municipio se aplica y cuáles son los requisitos. Magnific

¿Cómo solicitar el beneficio?

Una vez que cumplan con los requisitos y junten la documentación, podrán asistir de forma presencial a las oficinas correspondientes de la Instancia de la Juventud, localizadas en el Bulevar Paseo de los Chicahuales No. 403, colonia Ciudad Deportiva, en Jesús María, Ags. Los horarios son de lunes a viernes de 8:30 a 20 horas.

Además, el ayuntamiento tiene a disposición la línea telefónica 449-581-3247 para resolver dudas acerca de la convocatoria.

Aguascalientes, uno de los estados con las tarifas de agua más caras

Si bien el programa se ofrece exclusivamente en el municipio de Jesús María, esta jurisdicción se ubica en el estado de Aguascalientes. Justamente, se trata de uno de los estados en donde el servicio de agua es el más caro , según confirmó BBVA Research con datos del INEGI y CONAGUA.

De acuerdo al informe “Gota a gota entendiendo la gestión del agua del país”, Aguascalientes es el cuarto estado con el agua más cara de todo México. El costo promedio es de 11.70 pesos por metro cúbico, por debajo de la Ciudad de México ($17.63), Chihuahua ($13.62) y Quintana Roo ($13.30); y muy por arriba del promedio nacional ($8.55).

Ante estas tarifas elevadas y la total dependencia del subsuelo para el abastecimiento, descuentos como el de esta demarcación municipal representan un apoyo directo para la economía familiar.