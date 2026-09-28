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Los contribuyentes que tengan algunas obligaciones pendientes con la DIAN pueden acceder a un beneficio que permite reducir el monto de las sanciones y pagar una tasa especial sobre los intereses de mora.

La medida quedó establecida en el Decreto 1419 del 17 de septiembre de 2026 y alcanza a determinadas obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Sin embargo, para obtener el alivio se deben cumplir una serie de condiciones.

Uno de los puntos principales es la fecha de la deuda, el beneficio contempla obligaciones en mora anteriores al 10 de agosto de 2026. Además, quienes puedan adherirse tendrán plazo hasta el 19 de noviembre de 2026 para cumplir con lo establecido.

¿Quiénes pueden acceder al descuento del 85% de la DIAN?

El beneficio está dirigido a contribuyentes que tengan determinadas obligaciones pendientes y que cumplan con las condiciones previstas en el decreto.

En estos casos, la reducción puede llegar al 85% de la sanción. Esto significa que el contribuyente deberá pagar el 100% de la obligación principal y el 15% de la sanción correspondiente, cuando esta aplique.

Además, se estableció una tasa especial de interés moratorio del 4,5% anual, que se utiliza para liquidar los intereses dentro de este beneficio.

Por eso, el alivio no debe entenderse como una eliminación del 85% de toda la deuda. La reducción se aplica sobre determinadas sanciones y está sujeta al cumplimiento de los requisitos.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Uno de los requisitos centrales es tener obligaciones en mora anteriores al 10 de agosto de 2026.

También se deberá pagar la totalidad de la obligación principal y el porcentaje de la sanción que corresponda después de aplicar el beneficio. Dependiendo de cada caso, puede ser necesario presentar declaraciones que estén pendientes o realizar las correcciones correspondientes.

A su vez, existen límites vinculados con la sanción mínima vigente para el año en que fue liquidada. Por este motivo, el monto final dependerá de la situación particular de cada contribuyente.

El decreto contempla obligaciones de carácter tributario, aduanero y cambiario, por lo que no todos los casos necesariamente tendrán las mismas condiciones.

Los contribuyentes alcanzados por la medida tendrán plazo hasta el 19 de noviembre de 2026 para cumplir con las condiciones. Shutterstock

¿El descuento de la DIAN aplica en todo Colombia?

Aunque las medidas surgieron dentro del paquete adoptado después del terremoto del 10 de agosto de 2026, algunos de los alivios tienen alcance nacional.

Esto quiere decir que el beneficio sobre determinadas sanciones y la tasa especial de intereses pueden alcanzar a contribuyentes que cumplan los requisitos, aunque no se encuentren en las zonas directamente afectadas por el terremoto.

Al mismo tiempo, el decreto contempla otras medidas específicas para las zonas afectadas, entre ellas condiciones particulares relacionadas con facilidades y acuerdos de pago.

¿Qué otros beneficios contempla el Decreto 1419?

La norma también establece alternativas para determinadas obligaciones que se encuentran en discusión ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Las condiciones cambian según la instancia en la que se encuentre el proceso. Por eso, este beneficio no se aplica de la misma manera a todos los contribuyentes que tengan una controversia judicial en curso.

Otra de las posibilidades contempladas es que los contribuyentes puedan donar saldos a favor reconocidos por la DIAN para ayudar a financiar la atención del desastre. La norma establece condiciones particulares y efectos tributarios para estas donaciones.

¿Hasta cuándo hay tiempo para acceder al beneficio?

La fecha que deberán tener en cuenta los contribuyentes es el 19 de noviembre de 2026.

Para acceder al alivio no alcanza únicamente con tener una deuda anterior al 10 de agosto. Antes de que termine el plazo también se deberán realizar los pagos, declaraciones, correcciones o actuaciones que correspondan en cada caso.

Por esta razón, quienes tengan obligaciones pendientes deberán revisar si su situación está incluida dentro de las condiciones del Decreto 1419 y cuál es el procedimiento que deben realizar.

La reducción no es automática ni elimina la obligación principal. El beneficio depende del tipo de deuda y del cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del plazo previsto.