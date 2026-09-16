Los conductores deben contar con determinados elementos de seguridad obligatorios para circular por calles, avenidas y rutas de todo el país.

Entre ellos se encuentran el matafuegos y las balizas portátiles, cuya ausencia constituye una infracción contemplada por la normativa vigente.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los vehículos y prevé sanciones para quienes circulen sin estos elementos.

¿Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre el matafuegos y las balizas?

El artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece los requisitos indispensables para circular con un automotor.

Entre las condiciones obligatorias, la normativa indica que el vehículo debe poseer un matafuegos y balizas portátiles normalizados, con excepción de las motocicletas.

La misma norma establece otros requisitos para circular, como llevar la licencia de conducir correspondiente, la cédula de identificación del vehículo y el comprobante de seguro vigente. También exige que las placas de dominio estén colocadas y sean legibles y que los sistemas de seguridad originales se encuentren en buen estado.

En el caso de los vehículos particulares, por lo tanto, el matafuegos y las balizas portátiles forman parte del equipamiento obligatorio de seguridad. Su ausencia puede ser constatada durante un control de tránsito y dar lugar a la correspondiente sanción.

El artículo 40 establece específicamente:

“Que posea matafuego y balizas portátiles normalizados, excepto las motocicletas.”

Esto significa que la obligación está expresamente contemplada en la legislación nacional y no se trata de un elemento opcional para los automovilistas.

El matafuegos y las balizas portátiles son elementos obligatorios para circular en auto por calles, avenidas y rutas.

¿Por qué es importante llevar matafuegos y balizas en el auto?

El matafuegos y las balizas portátiles cumplen funciones diferentes, pero ambos están destinados a aumentar la seguridad ante situaciones imprevistas durante la circulación.

El matafuegos permite actuar rápidamente frente a un principio de incendio en el vehículo, mientras que las balizas portátiles sirven para señalizar la presencia de un automóvil detenido o con una emergencia, especialmente en lugares donde puede representar un riesgo para otros conductores.

Contar con estos elementos puede ayudar a reducir los riesgos de un incidente y advertir a otros vehículos sobre una situación de peligro. Por este motivo, la normativa nacional los incluye entre los elementos de seguridad obligatorios para los automotores.