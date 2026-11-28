Una vida activa no se construye solamente con movimiento. También necesita descanso, momentos de disfrute y una rutina que permita sostener durante más tiempo las actividades que cada persona elige. La investigación reciente sobre envejecimiento saludable comenzó a prestar mayor atención a esa combinación de factores y a cómo se relacionan con la percepción de bienestar.

Un estudio publicado en 2025 en BMC Geriatrics analizó datos de 10.068 personas de 65 años o más en China para estudiar la relación entre incontinencia urinaria, participación social, calidad del sueño y bienestar subjetivo. Los investigadores encontraron asociaciones entre estas variables y observaron que la participación social y el descanso aparecían vinculados con el bienestar dentro del modelo analizado.

El trabajo utilizó información de una encuesta realizada en 2018, por lo que sus resultados describen asociaciones y no permiten establecer que una variable provoque directamente otra. Sin embargo, aporta una mirada actual sobre un aspecto que puede pasar inadvertido: el bienestar durante la adultez también está relacionado con cómo se combinan descanso, vínculos y actividades cotidianas.

Una rutina equilibrada puede abrir espacio para disfrutar más

El descanso puede integrarse a una agenda que incluya actividades sociales, trabajo, viajes, hobbies o ejercicio. No se trata de mantener una cantidad determinada de actividades, sino de construir un ritmo que resulte sostenible. Una tarde con amigos, una caminata, una clase o simplemente disponer de tiempo para descansar también pueden formar parte de una vida plena.

Pareja de excursión. Pareja excursión Newsan HIT IA

La investigación publicada en 2025 también destaca el papel de la participación social dentro de la relación estudiada. Esto coincide con una tendencia más amplia: el envejecimiento activo no depende únicamente de la capacidad física, sino también de conservar intereses, vínculos y espacios que generen satisfacción personal.

En la práctica, cuidar esos espacios puede implicar organizar horarios, preparar con anticipación una salida o incorporar recursos que simplifiquen las necesidades personales. Cuando existen escapes de orina, por ejemplo, contar con una protección adecuada puede formar parte de esa planificación cotidiana, de la misma manera que elegir ropa cómoda o llevar los elementos necesarios para pasar varias horas fuera de casa.

Cuidar la rutina también es una forma de autonomía

En este sentido se enmarca HIT, la nueva marca de Newsan que cuenta con una línea de soluciones para la incontinencia dirigida a personas mayores de 65 años con una vida activa. Su propuesta incluye un portafolio de pants, pañales y apósitos en distintos formatos y talles, que incorporan tecnología StayDry para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad. La línea también cuenta con indicador de humedad y control de olores, características que buscan facilitar el uso cotidiano y aportar mayor discreción para acompañar diferentes actividades.

La posibilidad de resolver una necesidad concreta permite que el resto de la rutina conserve el protagonismo. El objetivo no es modificar los planes, sino incorporar soluciones que acompañen distintas situaciones y permitan concentrarse en aquello que genera interés: una actividad, un encuentro, un proyecto o simplemente tiempo para uno mismo.

La longevidad también plantea una oportunidad para repensar el bienestar desde una mirada más amplia. Vivir más años puede significar disponer de más tiempo para elegir cómo organizar cada día, con espacio para movimiento, descanso, vínculos y nuevas experiencias. En ese recorrido, el cuidado personal no aparece como una limitación, sino como parte de una rutina que ayuda a sostener una vida activa.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.