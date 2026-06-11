Hay muebles que parecen eternos hasta que de repente dejan de serlo. La mesa del comedor lleva décadas siendo el corazón de la vivienda. Alrededor de ella se celebraban reuniones familiares, comidas especiales y largas conversaciones.

Su presencia parecía tan natural como la del sofá o la cama. Ahora, por primera vez, hay una alternativa que no la mejora sino que la reemplaza directamente: la isla de cocina integrada.

No es una tendencia de nicho ni una excentricidad importada de las revistas de diseño. Empresas como Ikea, Leroy Merlin y marcas italianas de cocinas de alta gama ya ofrecen en España modelos de distintas gamas, desde opciones de entrada hasta versiones premium con electrodomésticos integrados. Y los interioristas coinciden: el cambio ya está ocurriendo.

Las nuevas tendencias que reemplazan a las mesas del comedor. Shutterstock

Qué es una isla de cocina y por qué está desplazando a la mesa del comedor

Una isla de cocina integrada no es simplemente una encimera en el centro de la cocina. Es un mueble que concentra en un único espacio varias funciones que antes requerían piezas separadas: superficie de trabajo, almacenamiento, lugar para comer de forma informal y, en los modelos más avanzados, electrodomésticos integrados como placa de inducción, lavavajillas o horno.

El funcionamiento responde a una lógica simple: en lugar de tener una cocina por un lado y una mesa de comedor por otro, separados por un pasillo o una pared, la isla conecta visualmente ambos espacios y permite que cocinar y comer sean parte de la misma experiencia.

Una persona puede preparar la cena mientras habla con los demás sentados al otro lado de la isla. Sin puerta, sin pasillo y sin necesidad de trasladar los platos a otra habitación.

Las islas de cocina son la nueva tendencia que reemplazan a la mesa del comedor. IA

Por qué las viviendas españolas están cambiando de modelo

El cambio no responde solo a una moda. Responde a una transformación real del tipo de vivienda que se compra y alquila en España. Las casas urbanas son cada vez más compactas, los metros cuadrados son más caros y los propietarios buscan aprovechar al máximo cada rincón disponible.

En ese contexto, dedicar entre 6 y 12 metros cuadrados a una mesa de comedor que se usa tres o cuatro veces a la semana deja de tener sentido frente a una isla que se usa varias veces al día para cocinar, desayunar, teletrabajar o recibir visitas informales.

Los expertos en decoración apuntan además a un cambio cultural. El llamado “lujo silencioso”, la tendencia que prioriza calidad y funcionalidad sobre los excesos decorativos, encaja perfectamente con la filosofía de la isla de cocina.

El objetivo ya no es contar con un único mueble protagonista que ocupe el centro de la estancia, sino crear ambientes capaces de adaptarse a distintas actividades sin alterar la armonía visual del conjunto.

Cuánto cuesta y qué hay que tener en cuenta antes de instalarla

El precio de una isla de cocina en España varía enormemente según el modelo y el fabricante. Las opciones más económicas de Ikea o Leroy Merlin parten de 300 a 800 euros para módulos básicos sin electrodomésticos. Las versiones de marcas italianas de gama media oscilan entre 2.000 y 5.000 euros completamente equipadas. Las versiones premium con todos los electrodomésticos integrados pueden superar los 10.000 euros.

Antes de instalar una isla conviene evaluar tres aspectos clave: