El jabón de Mercadona que tiene a todos cautivados: mantiene toda la ropa limpia y perfumada, por menos de 2 euros. (Fuente: Freepik).

Para obtener un lavado perfecto de su ropa, nada mejor que los productos de Mercadona. La cadena valenciana, propiedad de Juan Roig, cuenta con una amplia variedad de detergentes, quitamanchas y suavizantes que cuidan los tejidos y eliminan las manchas difíciles sin dañar la forma y el color original.

Si lo que busca es deshacerse de rastros de grasa de sus prendas, Mercadona tiene lo que necesita. Elaborado a base de aceites vegetales y libre de aceite de palma, este jabón 100% biodegradable eliminará hasta la última pista de maquillaje, vino o aceite de sus textiles.

Ni vinagre ni bicarbonato: el sencillo truco para eliminar las manchas de grasa de los manteles y repasadores. Imagen: Mercadona oficial.

El jabón de Mercadona que transformará tu manera de lavar la ropa

Se hace referencia al jabón quitamanchas Beltrán, un producto idóneo para la eliminación de manchas persistentes y rozaduras en las prendas cotidianas. Según lo señalado en el sitio web oficial, este jabón es potásico, natural y cuenta con una notable duración.

Dada la diversidad de aplicaciones que ofrece, este jabón se ha establecido como un elemento esencial en los hogares españoles. Desde el lavado de ropa hasta la limpieza de suelos, cocinas y utensilios de acero, este producto compuesto por aceites naturales aborda eficazmente una amplia gama de inconvenientes, por un valor de 2,90 euros.

El jabón de Mercadona que tiene a todos cautivados: mantiene toda la ropa limpia y perfumada, por menos de 3 euros. (Fuente: Freepik).

Guía para utilizar el jabón Beltran en la eliminación de manchas en tejidos

La forma adecuada de emplear el jabón Beltrán en tejidos es la siguiente:

Aplicar el jabón quitamanchas Beltrán en la zona afectada y permitir que actúe durante un periodo de 5 minutos. Posteriormente, enjuagar con abundante agua o, alternativamente, introducir la prenda en la lavadora. Al concluir el proceso, es recomendable mantener el recipiente cerrado y almacenarlo en un lugar fresco, alejado de fuentes de calor y de temperaturas extremas.

Precauciones de uso