Atención: la infracción que le puede costar casi 3 millones de pesos a los conductores y pocos saben.

Los controles de tránsito en la provincia de Buenos Aires sumarán una nueva herramienta tecnológica. El Gobierno bonaerense autorizó la incorporación de sistemas capaces de detectar de manera automática la evasión de peajes, el cruce de semáforos en rojo y otras infracciones, con el objetivo de reforzar la fiscalización en rutas y calles.

La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y amplía el certificado de conformidad otorgado a la empresa Boldt Tech S.A., que podrá utilizar nuevos dispositivos para identificar a los vehículos que incumplan las normas de tránsito.

Nuevos controles: qué conductores estarán bajo la lupa

Con esta decisión, la Provincia incorporó nuevas tecnologías al Registro de Proveedores de Tecnología para la Constatación de Infracciones de Tránsito, el sistema que habilita los equipos utilizados para detectar faltas viales.

Entre los dispositivos autorizados se destacan:

Sistemas para detectar la evasión de peajes.

Equipos que identifican el cruce de semáforos en rojo.

Tecnología para registrar otras infracciones de tránsito.

Cámaras ALPR (Automatic License Plate Recognition), capaces de leer automáticamente las patentes de los vehículos.

Gracias a estas herramientas, las autoridades podrán identificar con mayor rapidez a los conductores que intenten evitar el pago de peajes o incumplan las normas de circulación.

Cómo funcionan las nuevas cámaras

Uno de los principales sistemas incorporados es Multi Evasion, una tecnología basada en reconocimiento automático de patentes (ALPR).

Este tipo de cámaras registra la matrícula de cada vehículo que circula por un punto determinado y la compara con la información disponible en la base de datos. De esta manera, puede detectar situaciones como:

Evasión de peajes.

Cruce de semáforos en rojo.

Incumplimientos en puestos de pesaje.

Otras infracciones contempladas por la normativa vigente.

Además, la Provincia también autorizó el sistema SICAMTO, una plataforma destinada a la captura y gestión digital de actas de infracción.

Qué busca el Gobierno con esta medida

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense señalaron que estos equipos deberán cumplir con los requisitos técnicos establecidos por la legislación vigente y contar con un Certificado de Conformidad para poder ser utilizados en operativos de control. La renovación y ampliación de la autorización tiene una vigencia de un año desde su inscripción oficial.

La implementación de estas tecnologías apunta a fortalecer los controles viales, reducir la evasión de peajes y mejorar la detección de infracciones mediante sistemas automatizados que permiten identificar los vehículos a través de sus patentes, agilizando las tareas de fiscalización en distintos puntos de la provincia.